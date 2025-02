8 marzo, donne e viaggi: 7 itinerari per celebrare la festa in tutto il mondo

MSC Crociere, da sempre attenta a offrire esperienze su misura, ha selezionato itinerari ideali per ogni tipo di donna. Ogni viaggio diventa un’opportunità per esplorare il mondo, scoprire nuove destinazioni e riscoprire se stesse, con proposte pensate per soddisfare ogni gusto e interesse. MSC Crociere, da sempre attenta a offrire esperienze su misura, ha selezionato itinerari ideali per ogni tipo di donna. Ogni viaggio diventa un’opportunità per esplorare il mondo, scoprire nuove destinazioni e riscoprire se stesse, con proposte pensate per soddisfare ogni gusto e interesse.





La Donna Avventurosa





Sempre alla ricerca di nuove sfide, la donna avventurosa ama esplorare luoghi inesplorati. Il suo itinerario ideale attraversa le Highlands scozzesi, con una sosta a Invergordon per ammirare paesaggi mozzafiato, e prosegue fino a Kirkwall, nelle Isole Orcadi, dove la storia vichinga e la natura selvaggia offrono un mix perfetto di emozioni. (MSC Preziosa)





La Donna Bohemien





Libera, anticonformista e amante delle esperienze uniche, troverà il viaggio perfetto tra Barcellona, Marsiglia, La Goulette (Tunisia) e Malta. Queste città, ricche di cultura, arte e tradizioni alternative, ispirano la creatività e offrono l’opportunità di immergersi in stili di vita affascinanti. (MSC Seaside)





La Donna Cosmopolita





Curiosa e amante del mondo, la donna cosmopolita sceglie il Giappone come meta ideale. Tokyo, Yokohama, Osaka e Shimizu combinano tradizione e modernità, offrendo esperienze uniche come la cerimonia del tè e la scoperta delle più avanzate innovazioni tecnologiche. (MSC Bellissima)





La Donna Manager





Pragmatica e ambiziosa, la donna manager cerca un viaggio che bilanci lavoro e relax. Il perfetto itinerario unisce la frenesia di New York, con le sue infinite opportunità, alla serenità di Ocean Cay MSC Marine Reserve, un’isola privata alle Bahamas trasformata in riserva marina, perfetta per un meritato riposo tra spiagge bianche e acque cristalline. (MSC Meraviglia)





La Donna Amante della Natura





Per chi cerca ambienti incontaminati, l’itinerario attraverso i fiordi norvegesi è perfetto. Da Bergen ad Ålesund, Stavanger e Geiranger, tra paesaggi spettacolari e acque cristalline, questo viaggio regala un'immersione totale nella bellezza della natura. (MSC Euribia)





La Donna Esploratrice





Chi ha un’anima curiosa e desidera scoprire luoghi misteriosi può scegliere un viaggio di 12 notti da Southampton, con tappe a Lisbona, Madeira (Funchal), Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife e Vigo. Un itinerario affascinante alla scoperta dell’oceano Atlantico. (MSC Virtuosa)





La Donna Sognatrice





Alla ricerca di tranquillità e scenari da fiaba, la donna sognatrice trova nella MSC World Cruise l’esperienza ideale. Un viaggio di 118 giorni attraverso 43 destinazioni in sei continenti, tra cui Sydney, Buenos Aires, Città del Capo, Genova e Hong Kong. Ogni giorno un nuovo capitolo di un’avventura straordinaria. (MSC Magnifica)