A Taranto il convegno 'Autismo e ambiente: correlazioni e buone prassi'

TARANTO - Si terrà, alle ore 17.30 di sabato 8 febbraio, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto, l'evento pubblico "Autismo e ambiente: correlazioni e buone prassi", promosso dalla rete di "BES-T Community in Best Practice", un progetto selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.





L'evento è coordinato dal partner Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Taranto, nell'ambito dell'intervento Community e Capacity Building, ed è patrocinato dall'Ordine dei Medici di Taranto e vede la collaborazione di ISDE Medici e Ambiente Sezione Massafra.





Dopo un’apertura in musica a cura del duo SbadAut con Antonio Salvato e Alessandro Cecere, il convegno "Autismo e ambiente: correlazioni e buone prassi", moderato dalla giornalista Paola Casella, sarà aperto dalla Responsabile di Progetto Lucia Lazzaro che illustrerà il progetto "BES-T Community in Best Practice", per poi coordinare il tavolo dei relatori durante l’evento; seguirà il saluto di Caterina Buonomo, Presidente della Soc. Coop. Sociale LOGOS, il soggetto responsabile di progetto.





Il convegno vuole rappresentare l’inizio di un percorso di condivisione e confronto con l’intera comunità – istituzioni, stakeholder e terzo settore – di una importante ricerca scientifica pubblicata sulla prestigiosa rivista "Nature".





I risultati dello studio ecologico hanno evidenziato l’insistenza a Taranto e Statte, la cosiddetta Area SIN, del 50 per cento in più di casi di disturbo autistico rispetto al resto della provincia ionica e a quella di Lecce; la ricerca ha confrontato il numero di bambini e di ragazzi nella fascia 6-18 anni con diagnosi e sostegno a scuola.





La ricerca scientifica è stata elaborata da un team di medici ed esperti, tra i quali la dottoressa Annamaria Moschetti, pediatra di ISDE, Presidente della Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici di Taranto e Responsabile dell’Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata per le malattie dei bambini legate all’inquinamento, che relazionerà al convegno.





Dopo la sua relazione, interverrà il dottor Roberto Lucchini, Professore Ordinario di Medicina del Lavoro all’Università di Modena e alla Florida International University, nonché coordinatore dello studio ISEIA Impatto sulla Salute dell’Esposizione a Inquinanti Ambientali che, portato avanti in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto, ha evidenziato disturbi neuro comportamentali nei bambini risiedenti nei quartieri più prossimi all’area industriale.





In seguito interverrà la dottoressa Anna Cristina Dellarosa, Direttore della NPIA e del Dipartimento di Salute Mentale ASL Taranto.





Sarà Damiano Cecere, Presidente Associazione "Autisticamente", a presentare le buone pratiche del progetto "BES-T Community in best practice" che, tra l’altro, prevede la definizione di numerosi Progetti di Vita, in linea con la nuova legge sulle disabilità, intesi quali strumenti essenziali per la realizzazione degli obiettivi della persona con disabilità, per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.





Una lettura da "Il Paese di Bellosguardo" a cura della Cooperativa Teatrale Crest e un aperitivo sociale concluderanno la serata.





Con soggetto Responsabile di progetto la Cooperativa sociale LOGOS, il partenariato di "BES-T Community in Best Practice", comprende Provincia di Taranto, Comune di Taranto, ASL Taranto, IISS ARCHIMEDE, IC Galilei, IC Vico De Carolis, Soc. Coop. CREST arl, Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Taranto Ets, Jonian Dolphin Conservation Ets, Associazione Autisticamente Aps, Circolaboratorio nomade Aps, Associazione Enjoy your Dive, Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa, La Casa di Sofia, La Coda di Ulisse Impresa Sociale, Learning Cities Impresa Sociale e ASVAPP.





PROGRAMMA





"AUTISMO E AMBIENTE: CORRELAZIONI E BUONE PRASSI"

Sabato 8 febbraio 2025 – ore 17.30

Salone degli Specchi - Palazzo di Città Taranto





APERTURA IN MUSICA: duo SbadAut con Antonio Salvato e Alessandro Cecere





INTRODUZIONE





Lucia LAZZARO Responsabile di progetto BES-T

Caterina BUONOMO Presidente Soc. coop. Sociale LOGOS





SALUTI ISTITUZIONALI





Gabriella FICOCELLI – Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Taranto

Mattia GIORNO – Consigliere del Presidente della Regione Puglia

Valentina ROMANO – Direttore Dipartimento Welfare, Regione Puglia

Antonio GIAMPIETRO - Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

Vito Gregorio COLACICCO – Direttore Generale ASL Taranto

Adolfo Alfredo LONGO – Sindaco del Comune di Maruggio

Luca LOPOMO – Sindaco del Comune di Crispiano

Fabio SPADA – Sindaco del Comune di Statte

Alfredo Maria SANARICO – Vice Sindaco del Comune di Castellaneta

Angelita SALAMINA – Consigliera del Comune di Martina Franca

Francesco RIONDINO - Presidente Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Taranto Ets





INTERVENTI





PRESENTAZIONE STUDIO SCIENTIFICO CORRELATO AL TERRITORIO TARANTINO

Annamaria MOSCHETTI- Presidente Commissione Ambiente Ordine dei Medici di Taranto

Roberto LUCCHINI Professore Ordinario di Medicina del Lavoro all’Università di Modena e alla Florida International University

Anna Cristina DELLA ROSA Direttore della NPIA e del Dipartimento di Salute Mentale ASL Taranto

PROGETTO BES-T: BUONE PRASSI DI INTERVENTO ESEMPLARI DEL TERRITORIO TARANTINO

Damiano CECERE - Presidente Autisticamente APS





Modera: Paola Casella - Giornalista





LETTURA DA "Il Paese di Bellosguardo"

COOPERATIVA TEATRALE CREST

APERITIVO SOCIALE