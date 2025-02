Lecce, innovazione digitale e imprenditorialità tecnologica al centro della giornata di studio in ricordo del Prof. Aldo Romano

LECCE - In occasione del decimo anniversario della scomparsa del Prof. Aldo Romano, figura centrale nel campo dell’ingegneria gestionale e dell’innovazione tecnologica, il Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale dell’Università del Salento, coordinato dalla prof.ssa Giuseppina Passiante, organizza una giornata di studio in suo onore. L’evento si terrà il prossimo venerdì 7 febbraio 2025 presso l’Aula Fermi dell’edificio intitolato al Prof. Romano, nel Campus Ecotekne di Lecce. - In occasione del decimo anniversario della scomparsa del Prof. Aldo Romano, figura centrale nel campo dell’ingegneria gestionale e dell’innovazione tecnologica, il Laboratorio di Ingegneria Economico-Gestionale dell’Università del Salento, coordinato dalla prof.ssa Giuseppina Passiante, organizza una giornata di studio in suo onore. L’evento si terrà il prossimo venerdì 7 febbraio 2025 presso l’Aula Fermi dell’edificio intitolato al Prof. Romano, nel Campus Ecotekne di Lecce.





La giornata, intitolata "Innovazione digitale & imprenditorialità tecnologica", offrirà un’occasione unica per riflettere sull’eredità culturale del Prof. Aldo Romano, il cui pensiero e le cui opere sono stati fondamentali per lo sviluppo delle tematiche legate all'innovazione tecnologica, allo sviluppo territoriale e al ruolo centrale del capitale umano nella crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.





Nel corso della giornata, colleghi, allievi e amici del Prof. Romano si incontreranno per rendere omaggio al suo percorso accademico, con un focus sull'attualità delle sue idee e sulle prospettive future legate all'ingegneria gestionale e all'innovazione. Il programma dell’evento prevede numerosi interventi di esperti del settore, tra cui:





Programma dell’evento:

- Ore 9:00 – 9:30: Saluti istituzionali del Magnifico Rettore Fabio Pollice e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione Antonio Ficarella.

- Ore 9:30 – 10:00: Intervento di Andrea Prencipe, docente presso l’Università Luiss Guido Carli, sul profilo del Prof. Aldo Romano.

- Ore 10:00 – 10:15: Presentazione delle linee di ricerca del MSE Lab a cura di Giuseppina Passiante, coordinatrice del laboratorio.

- Ore 10:15 – 10:40: Coffee break.

- Ore 10:40 – 11:40: Sessione tematica sull’attualità del pensiero del Prof. Romano, con contributi di:

- Alberto Felice De Toni, Professore Emerito, Università di Udine

- Pierpaolo Pontrandolfo, Presidente dell’Associazione Italiana Ingegneria Gestionale (AiIG)

- Nathan Levialdi Ghiron, Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata

- Ore 11:40 – 12:40: Tavola rotonda "Uno sguardo al futuro e prospettive di sviluppo" con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori ed accademici, tra cui:

- Fabrizio Cobis, Dirigente MUR - Ministero Università e Ricerca

- Marco De Maggio, Coordinatore del Nucleo per la coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia

- Valentino Nicolì, Presidente di Confindustria Lecce

- Giuseppe Gigli, Presidente DHITECH, Distretto Tecnologico High-Tech

- Andrea Sasanelli, Project Manager IBM Italia

- Fabrizio Quarta, Docente di "Economia ed intermediari Finanziari"- Università del Salento

- Alessandro Distante, Presidente ISBEM - Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo

- Roberto Maglione, Docente di "Practice" - Università Luiss Guido Carli

- Ore 12:40 – 13:00: Chiusura dei lavori.





L'evento rappresenta un'opportunità importante per discutere delle prospettive future dell'innovazione digitale e dell’imprenditorialità tecnologica, in continuità con l’eredità del Prof. Romano, e per stimolare riflessioni sull’evoluzione delle discipline in cui ha operato. La partecipazione è aperta al pubblico.