A Taranto il One Billion Rising 2025

TARANTO - Torna a Taranto One Billion Rising, il più grande evento mondiale contro la violenza di genere che da dodici anni coinvolge 200 paesi del pianeta, mobilitando nelle piazze un miliardo di persone unite nell’affermare una cultura del rispetto e della solidarietà, linfa vitale per una rivoluzione pacifica e arma contro ogni violenza.In particolare quest’anno in Italia si vogliono sensibilizzare le persone e le istituzioni sull’importanza dei centri antiviolenza nell’accogliere e restituire una vita alle donne vittime di abusi e sulla necessità di sostenere e garantire continuità ai centri che operano con professionalità.Anche Taranto, grazie all’impegno costante delle realtà associative del territorio, aderisce al flash mob internazionale One Billion Rising: quest’anno gli appuntamenti sono due: il primo si terrà alle ore 17.00 di giovedì 13 febbraio presso il Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, un’organizzazione dell'Associazione Alzàia Onlus ETS, mentre il secondo sarà venerdì 14, nel giorno di San Valentino, dalle 17.00 alle 19.00 nella centralissima Piazza della Vittoria, un appuntamento promosso da un coordinamento “dal basso” di Enti del terzo settore e associazioni del territorio.Al flash mob sulle note della canzone Break the chain (tutorial ufficiale http://youtu.be/_U5CZfPydVA ) saranno associate letture di storie di donne.La rete che, con il patrocinio del Centro Servizio Volontariato Taranto e del Comune di Taranto, promuove l’evento One Billion Rising in piazza della Vittoria al momento comprende Ethra Accademia Psicosociale, IRIS – In Rete per Identità e Soggettività Libere, Associazione Alzaia Onlus ETS, CasArcobaleno – Casa Rifugio e Co-housing LGBTQIA+ di Taranto, CAV Sostegno Donna, Coordinamento Taranto Pride, Metasud, Taranto Swing Due Mari, Hermes Academy, Amnesty International e Comitato Territoriale e Provinciale Arcigay Taranto.L'Associazione Alzàia Onlus ETS, in particolare, da anni impegnata a contrastare ogni forma di maltrattamento di genere, supporta le donne che subiscono violenza maschile sul territorio di Taranto, Manduria e l'ambito di Grottaglie, a Taranto attraverso il Centro Antiviolenza "Sostegno Donna" e lo Sportello "Sostegno Donna - Dedicato a Federica&Andrea".La prima edizione di One Billion Rising fu organizzata nel 2013 ad opera dell’omonimo movimento internazionale fondato dalla drammaturga attivista Eve Ensler, autrice del celebre “I monologhi della vagina”.Per la prima volta Eve Ensler diede appuntamento nelle piazze di tutto il mondo per dire NO alla violenza su donne e bambine e affermare l’urgenza di una rivoluzione che scardini mentalità e pratiche basate su abuso, omertà e sopraffazione.