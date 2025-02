Incidente mortale sulla SP45: un morto e un ferito

SAN GIOVANNI ROTONDO - Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 45, che collega San Giovanni Rotondo a Foggia. Il bilancio dell'impatto è di un morto e un ferito.

Secondo le prime informazioni, la vittima è un uomo di 45 anni, di origine kosovara. Lo scontro ha coinvolto due autovetture che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero impattate frontalmente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'accaduto. I sanitari del 118 hanno soccorso la persona ferita, trasportandola d'urgenza all'ospedale di San Pio a San Giovanni Rotondo.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.