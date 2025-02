A Vico i ragazzi sul palco: musical su Don Puglisi

VICO DEL GARGANO – Serata speciale all’Auditorium Lanzetta per il Festival del Teatro Popolare del Gargano. Giovedì 13 febbraio (ingresso ore 19.30, sipario 20.15), ragazze e ragazzi dell’Istituto comprensivo “Manicone-Fiorentino” di Vico del Gargano metteranno in scena “Da Don Puglisi a noi”, un musical che rende omaggio alla figura di don Giuseppe Puglisi, educatore e sacerdote che lottò contro la mafia, aiutando centinaia di giovani a crescere e a impegnarsi contro l’oppressione della malavita. Il Festival del Teatro Popolare del Gargano e l'Istituto Comprensivo Manicone-Fiorentino devolveranno l'intero ricavato della serata a favore dell'associazione benefica STILL I RICE.I ticket per assistere allo spettacolo sono in vendita presso la Tabaccheria Nicola Angelicchio di Vico del Gargano. Nelle settimane e nei giorni che hanno preceduto le ultime prove prima dello spettacolo, ragazze e ragazzi hanno avuto modo di conoscere a fondo la vicenda di don Pino Puglisi. Di lui, il 26 maggio 2013, dopo la proclamazione a “Beato”, Papa Francesco disse che “è stato un sacerdote esemplare. Educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto, li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto con Cristo risorto”.