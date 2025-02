Irccs De Bellis: venerdì e sabato congresso sulle patologie dell'esofago

BARI - Sono in aumento negli ultimi anni le patologie dell’esofago, specie quelle maligne. Le terapie innovative e la gestione multidisciplinare del paziente che permettono un miglioramento della prognosi e della qualità della vita saranno al centro del congresso promosso dall’Irccs “S. de Bellis” di Castellana Grotte che si terrà venerdì e sabato prossimi, 14 e 15 febbraio.“L’evento formativo – spiega il responsabile scientifico Antonio Pisani, direttore dell’Unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – ha come obiettivo l’aggiornamento sulla patologia dell’esofago con una puntualizzazione dello stato dell’arte e uno sguardo verso il futuro attraverso le relazioni di alcuni fra i maggiori esperti nazionali e regionali”.I lavori avranno inizio venerdì mattina alle 9 con i saluti istituzionali. Tre le sessioni in programma, una la mattina, altre due il pomeriggio, ognuna con una serie di relazioni: la prima dedicata alle patologie benigne dell’esofago, la seconda alla precancerosi dell’esofago e la terza al tumore dell’esofago.La mattinata di sabato, invece, sarà incentrata sul management multidisciplinare della patologia neoplastica dell’esofago con la partecipazione dei diversi specialisti coinvolti nella gestione del paziente.Per maggiori informazioni: https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36092/up-to-date-sulla-patologia-dell-esofago-vecchie-e-nuove-sfide_14-15-febbraio-2025