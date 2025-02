Accademia delle Corna: il Giovedì Grasso di Putignano tra tradizione e innovazione

PUTIGNANO - Mercoledì 26 febbraio 2025 prendono il via i festeggiamenti dell'Accademia delle Corna per il Giovedì Grasso del Carnevale di Putignano, un evento che dal 2004 rinnova una tradizione popolare antica. Il rito, nato dalla pubblica derisione di chi si riteneva tradito dal coniuge, oggi viene attualizzato attraverso performance teatrali e satiriche che coinvolgono pubblico e media.

Il programma ufficiale, presentato alla Camera di Commercio di Bari, introduce una novità per il 2025: La Notte del Gran Segreto, che anticipa il rito del Giovedì dei Cornuti: l'Adunata, il Cornéo e il Taglio. Si tratta di un momento chiave della festa, celebrato in piazza e nelle strade della città.

Il programma degli eventi

Le celebrazioni iniziano alle 18:30 di mercoledì 26 febbraio con la presentazione del libro Il dono dell'Amore di Raffaele Nigro (Edizioni La Nave di Teseo) nel Foyer del Teatro Comunale "Giovanni Laterza".

Alle 21:00, il borgo antico ospita la Notte dei Cucibocca di Montescaglioso, un rito del Sud Italia inserito nel Patrimonio Culturale Intangibile della Regione Basilicata. Durante l'evento, i Coss' vucc percorreranno le vie minacciando di cucire la bocca ai passanti con un grande ago, per poi concludere con la degustazione dei Nove Bocconi dei Cucibocca, a base di prodotti tipici.

Alle 04:00 del 27 febbraio, nel Chiostro del Teatro Comunale, i Cucibocca incontrano gli Accademici delle Corna per il momento dello svelamento, dando il via al Rito dei Giovedì dei Cornuti con la consegna delle Chiavi della Città da parte del Sindaco.

Alle 06:00 avviene l'Adunata dei Cornuti, in cui i partecipanti manifestano pubblicamente la loro "condizione". Il momento più atteso è l'elezione del Gran Cornuto dell'Anno, il cui nome viene mantenuto segreto fino all'ultimo istante.

Alle 18:00 in piazza Plebiscito si celebra il Cornéo e il simbolico Taglio delle Corna, rito scaramantico a cui partecipano uomini e donne. La giornata si conclude alle 21:00 con il concerto del gruppo Rione Junno, che unisce tradizione musicale e innovazione, e con l'Abbuffata con le Corna.

Un'identità culturale tra arte e gastronomia

L'Accademia delle Corna ha canonizzato i tre momenti principali del rito, rappresentandoli graficamente in un'opera dell'artista Nicola Genco. La tradizione è anche valorizzata sotto il profilo gastronomico: il maestro pasticciere Angelo Bisconti ha presentato il Farinotto, un dolce che unisce la Farinella (farina di orzo e ceci, simbolo di Putignano) e il Pasticciotto pugliese. Inoltre, il maestro pasticciere Josè Lerario ha creato i Cioccolatini dell'Accademia delle Corna, nelle varianti alla Farinella e al Peperoncino.

Riconoscimenti e valorizzazione del territorio

Nel corso della conferenza stampa è stato assegnato il premio Cornicello, alla sua terza edizione, destinato a personalità distintesi nei settori produttivi locali. Quest'anno il riconoscimento è stato conferito alla famiglia Coppi dell'omonima azienda vinicola di Turi per il contributo alla crescita dell'Accademia delle Corna.

Luciana Di Bisceglie, Presidente della Camera di Commercio di Bari e Unioncamere Puglia, ha sottolineato come il Rito del Giovedì dei Cornuti sia passato da rito popolare a fenomeno culturale, unendo satira, storia e tradizione. Ha elogiato l'Accademia per aver trasformato il concetto di "cornuto" da connotazione negativa a simbolo di scaltrezza e intraprendenza, assegnando il titolo anche a personalità come Antonio Decaro, Luciana Littizzetto e Fiorello.

Anche il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno, intervenuto dalla BIT di Milano, ha evidenziato come il successo turistico della Puglia sia legato alla riscoperta e alla valorizzazione delle proprie radici identitarie.

L'evento gode del sostegno di Puglia Culture e della Fondazione Carnevale Putignano, con il supporto del Comune di Montescaglioso e della Pro Loco locale. Il presidente dell'Accademia delle Corna, Massimo Bianco, ha infine annunciato per l'edizione 2025 la partecipazione di gruppi tradizionali della Lucania, rafforzando il tema dei grandi segreti delle corna.

Con questa edizione, il Carnevale di Putignano conferma la sua capacità di rinnovarsi nel rispetto della tradizione, offrendo un evento che fonde cultura, satira e spettacolo in un'atmosfera goliardica e coinvolgente.