Ad Alberobello il workshop finale del progetto Europeo Flat Bread Mine: innovazione nella panificazione di pani piatti

Alain Le Bail (ONIRIS Gepea, Francia) – Tecniche avanzate di impasto per una qualità superiore.

Antonella Pasqualone (Università di Bari, Italia) – La scienza dietro il pane piatto perfetto.

David Grenier (INRAE, Francia) – Il segreto delle bolle perfette nella lievitazione.

Cristina Rosell (CSIC, Spagna) – Gli strumenti chiave per una panificazione innovativa.

Vasilis Valdramidis (Università di Malta) – La sicurezza alimentare nel pane piatto: cosa sapere.

Nikolina Cukelj Mustac (Università di Zagabria, Croazia) – Ultrasuoni e sostenibilità nel baking.

Giovanni Matarrese (Matarrese Srl, Italia) – I nuovi trend di consumo e l’innovazione nel settore.





La partecipazione è gratuita ma richiede registrazione obbligatoria attraverso il form online presente sul sito www.matarrese.it.





L'evento è aperto a professionisti del settore alimentare, accademici, rappresentanti dell'industria e appassionati.

ALBEROBELLO – Si terrà il 21 febbraio 2025 ad Alberobello l’evento conclusivo del progetto europeo Flat Bread Mine, un’iniziativa dedicata all’innovazione nel settore della panificazione. L’evento, organizzato nell’ambito del PRIMA Program in collaborazione con l’Università di Bari e l’azienda Matarrese Srl, riunirà esperti internazionali, aziende del settore e autorità.Il workshop finale sarà gratuito e aperto al pubblico nella giornata del 21 febbraio, dalle 10:00 alle 15:00, presso la sede di Matarrese Srl, in Contrada Popoleto, Alberobello.Flat Bread Mine è un progetto di ricerca finanziato dal programma PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) e realizzato in collaborazione con 18 partner tra istituti di ricerca, università e aziende di 10 Paesi. L’obiettivo è sviluppare soluzioni innovative per la produzione di pani piatti più sostenibili, nutrienti e di alta qualità.Dalla focaccia italiana alla pita greca, dal baladi egiziano alla ftira maltese, il progetto combina tradizione e innovazione, integrando nuove tecnologie di lavorazione, ingredienti alternativi e metodologie avanzate per migliorare valore nutrizionale, digeribilità e sicurezza alimentare.Il programma del 21 febbraio prevede: visite agli stand, degustazione di pani innovativi e dimostrazioni di attrezzature all'avanguardia, sviluppate nell'ambito del progetto.Sui diversi temi dell’evento interverranno alcuni dei maggiori esperti internazionali, tra cui: