Aeroporti: via libera del Ministero dell’Interno all’istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco nel 'Gino Lisa'

FOGGIA - Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco -, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il Decreto Interministeriale, in via di pubblicazione, che inserisce l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia tra gli scali nei quali il servizio antincendio aeroportuale verrà assicurato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ordinariamente in 6^ categoria.In attesa della predisposizione del servizio da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e della disponibilità della sede operativa da destinare al Distaccamento, il servizio verrà erogato da Aeroporti di Puglia secondo le consuete modalità.Con l’emanazione del Decreto e dell’ammissione dell’aeroporto di Foggia tra quelli nei quali il servizio antincedio viene assicurato da Vigili del Fuoco dello Stato, si compie un altro passo di un percorso virtuoso che ha visto Regione Puglia, ENAC e Aeroporti di Puglia costantemente impegnati su un obiettivo strategico. Si tratta di un passaggio fondamentale che, al pari degli importanti interventi infrastrutturali realizzati e in corso sull’aeroporto, con particolare riferimento all’edificio destinato a ospitare il Distaccamento dei Vigili del Fuoco, permetteranno di proseguire nell’azione di rilancio dello scalo che ha già portato, come testimoniato dagli eccellenti dati di traffico, a importanti risultati per la rete aeroportuale regionale e per la comunità foggiana.“Oggi – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - è una giornata storica per la Capitanata e per tutta la Puglia. Il via libera al presidio dei vigili del fuoco nel ‘Gino Lisa’ è il riconoscimento dell’importanza strategica di questo scalo per il nostro territorio. Con questa decisione, resa possibile grazie alla sinergia istituzionale con il Governo, con il Ministro Piantedosi che ringrazio personalmente, della Regione Puglia e di Aeroporti di Puglia, si compie un passo fondamentale per garantire il servizio di salvataggio e antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, consolidando così la piena operatività dell’aeroporto e la sua capacità di crescita. Abbiamo sempre dichiarato che il rilancio del ‘Gino Lisa’ non sarebbe rimasto solo un obiettivo sulla carta, ma una realtà concreta e oggi possiamo dire con orgoglio di aver rispettato l’impegno preso con i cittadini di Foggia e di tutta la Puglia: ogni promessa è debito. Continueremo a lavorare per il potenziamento dello scalo, per ampliare le opportunità di sviluppo economico, turistico e sociale della provincia di Foggia e per garantire che questo aeroporto diventi sempre più un punto di riferimento per la mobilità della nostra regione”."Oggi – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - suggelliamo un altro grande successo per il ‘Gino Lisa’ e per la rete aeroportuale pugliese. Un risultato innegabile e straordinario, frutto di un lavoro corale e della testarda determinazione di tutti gli attori coinvolti. Questo importante traguardo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione istituzionale tra la Regione Puglia, il Ministero dell’Interno, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, naturalmente, ENAC. Oggi l’aeroporto non solo torna a vivere, ma è infrastruttura strategica per la Capitanata e per l’intera regione. Con il potenziamento dei servizi di salvataggio e antincendio lo scalo non solo si rafforza, ma diventa sempre più attrattivo per il trasporto passeggeri e per lo sviluppo economico del territorio. Questo decreto è la testimonianza di quanto fare squadra e lavorare insieme per un obiettivo comune sia la carta vincente. Il ‘Gino Lisa’ torna a volare alto e Aeroporti di Puglia continuerà a fare la sua parte affinché il suo decollo sia definitivo e duraturo”.“L’inserimento dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia tra gli scali nazionali dotati di servizio di salvataggio e antincendio garantito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è un grande risultato basato sull’incremento del traffico passeggeri e sulle esigenze operative dell’aeroporto foggiano, emersi nelle valutazioni dal Tavolo tecnico del MIT”, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che, appena un mese fa, era tornato a reiterare la richiesta, nel corso di un colloquio con il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, Giulio Capuano.“Si tratta di un risultato fondamentale per il potenziamento di uno scalo a servizio del nord della Puglia e di un bacino che comprende anche le province molisane, campane e lucane limitrofe, per il quale la Regione Puglia ha messo in campo 9 milioni di euro sul Fondo di Sviluppo e Coesione, destinati alla realizzazione dell’immobile e all’acquisizione dei mezzi necessari”, ha aggiunto Piemontese, sottolineando che “ora, con l’atto ministeriale, il percorso per garantire un presidio fisso antincendio si concretizza, dando maggiore sicurezza alle operazioni aeroportuali e contribuendo al definitivo rilancio dello scalo"."Garantire un servizio di salvataggio e antincendio dedicato – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento - significa dotare l’aeroporto di un’infrastruttura essenziale per la sicurezza delle operazioni di volo e riconoscere il ruolo strategico di uno scalo che per troppo tempo ha vissuto nel silenzio. Con questa decisione, il ‘Gino Lisa’ acquisisce maggiore operatività, potendo accogliere un numero crescente di collegamenti e rafforzando il proprio ruolo strategico nel sistema aeroportuale pugliese. È un’opportunità straordinaria per il territorio, resa possibile grazie al lavoro sinergico di tutti i protagonisti e di Aeroporti di Puglia, che sento di ringraziare per il grande lavoro che sta portando avanti da tempo. Il nostro impegno ora deve essere quello di sfruttare al meglio questa nuova fase di crescita e sviluppo per lo scalo e per le comunità che gravitano intorno ad esso”.