Al Demodé una cena con la diretta della finale di Sanremo 2025 e djset

MODUGNO - Sabato 15 febbraio, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposta “Cena fronte palco”, una serata incentrata sulla kermesse sanremese, durante la quale sarà possibile seguire in diretta la finalissima della 75esima edizione del festival della canzone italiana e a seguire ci sarà il djset di Dario D.Nello storico club nel quale si sono già esibiti numerosi artisti che cantano sul palco del celebre teatro Ariston, sul grande ledwall installato sul palco si seguirà la serata finale della competizione musicale più seguita e chiacchierata, con un audio di qualità.In questa occasione al Demodé, che si dimostra così versatile e capace di adattarsi alle più varie e diverse situazioni, si potrà cantare insieme, in anteprima, “Tutta l’Italia”, jingle ufficiale di Sanremo 2025 che mescola tradizione e modernità, fisarmonica e beat elettronico, e che sta riscuotendo grandi apprezzamenti tra il pubblico e non solo: un brano orecchiabile che vuole essere un vero e proprio inno nazionale in salsa dance, uno spaccato di vita dove convivono sacro e profano, tradizione e voglia di trasgressione. Questo perché il prossimo 15 marzo si esibirà al Demodè Club Gabry Ponte, celebre dj e produttore discografico torinese nonché autore del brano ufficiale del Festival di Sanremo.Al termine della diretta televisiva sarà proposto il dj-set di Dario D, resident del Demodè Club, che abbraccerà vari generi musicali per far divertire e ballare tutti fino a tardi.