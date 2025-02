Boris Giuliano tra i Giusti, APAMRI e Fondazione Gariwo celebrano il capo della Squadra Mobile ucciso dalla mafia

Il poliziotto simbolo della lotta alla criminalità organizzata verrà onorato, questa volta, in Puglia, nel Giardino dei Giusti di Andria. Un’iniziativa con il sostegno di APAMRI e Fondazione Gariwo per diffondere su scala nazionale i valori della legalità e del coraggio civile.





L’Italia rende omaggio a uno dei suoi più grandi eroi della legalità: Boris Giuliano, storico capo della Squadra Mobile di Palermo assassinato dalla mafia il 21 luglio 1979, che sarà onorato in Puglia, nel Giardino dei Giusti di Andria, nell’ambito del Festival della Legalità 2025.





Il riconoscimento è stato promosso da APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, con il Presidente Nazionale Cavalier Ufficiale Riccardo Di Matteo e il Segretario Generale Commendator Michele Grillo, e ha ricevuto l’approvazione della Fondazione Gariwo, istituzione che da anni opera per preservare la memoria dei Giusti nel mondo. Il Comune di Andria, con il sostegno della Sindaca Giovanna Bruno, ha accolto e valorizzato questa iniziativa, sottolineando l’importanza di diffondere i valori della giustizia e della memoria in tutto il Paese.





Un riconoscimento dal valore nazionale





L’inserimento di Boris Giuliano nel Giardino dei Giusti non è solo un tributo locale, ma un’iniziativa di respiro nazionale, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’eredità lasciata dagli uomini e dalle donne che hanno combattuto la criminalità organizzata, spesso pagando con la vita il loro impegno per lo Stato e la legalità.

«Ricordare Boris Giuliano significa onorare tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere la giustizia e i valori democratici» ha dichiarato Riccardo Di Matteo, promotore dell’iniziativa «È fondamentale che il suo esempio sia trasmesso alle nuove generazioni, affinché la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata continui ad essere una priorità per l’Italia».

La cerimonia di riconoscimento avverrà nel corso del Festival della Legalità, un evento che ogni anno coinvolge studenti, istituzioni, forze dell’ordine e cittadini nella riflessione sul ruolo dei Giusti nella società contemporanea.





Boris Giuliano: il sacrificio di un uomo per il bene comune





Capo della Squadra Mobile di Palermo negli anni più bui della lotta alla mafia, Boris Giuliano fu un investigatore innovativo e instancabile, pioniere di metodi investigativi che segnarono un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzata. Le sue indagini portarono alla scoperta di importanti traffici di droga e alla ricostruzione delle reti mafiose internazionali, rendendolo un bersaglio per Cosa Nostra.

Il 21 luglio 1979, mentre si trovava in un bar di Palermo, fu brutalmente assassinato da Leoluca Bagarella, sicario dei Corleonesi, con sette colpi di pistola sparati alle spalle. Il suo omicidio segnò una delle pagine più drammatiche della storia della lotta alla mafia, ma il suo esempio rimane vivo nella memoria collettiva.





Un percorso di memoria e impegno per l’Italia intera





L’iniziativa di Andria si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla legalità, che negli anni ha portato il Giardino dei Giusti a rendere omaggio a personalità di rilievo nazionale e internazionale, come Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso in Congo, e i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme a Peppino Impastato.

«Il Giardino dei Giusti non è solo un luogo simbolico, ma un monito per il futuro. Speriamo che questa iniziativa possa essere replicata in altre città italiane, affinché il ricordo dei Giusti non resti confinato in eventi locali, ma diventi patrimonio comune del nostro Paese» ha aggiunto Di Matteo.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di rafforzare la memoria collettiva e promuovere una cultura della legalità che possa ispirare giovani e cittadini su tutto il territorio nazionale. In un momento in cui la lotta alla criminalità organizzata resta una sfida attuale, il ricordo di figure come Boris Giuliano rappresenta un faro di speranza e di giustizia per l’Italia intera.