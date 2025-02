Al via gli incontri dedicati al Servizio Civile Universale

Presentati i 23 progetti con sede a Ostuni, Fasano e San Vito dei Normanni





Proficua settimana di incontri organizzati dal Centro per l’impiego di Ostuni - ARPAL Puglia, in collaborazione con le amministrazioni comunali.





Nella giornata di martedì 4 febbraio, presso la Biblioteca Comunale di Ostuni, si è svolto l’incontro pubblico rivolto ai giovani, finalizzato ad descrivere tutte le possibilità offerte dal Servizio Civile a Ostuni.





Presenti il sindaco della Città Bianca arch. Angelo Pomes e l’Assessora alle Politiche Giovanili Antonella Turco.





Nella stessa giornata, l’incontro si è svolto anche a Palazzo di Città a Fasano ed ha visto la partecipazione dell’Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi e della consigliera comunale con delega all’incontro domanda-offerta di lavoro Madia Decarolis.





Invece, nel pomeriggio di ieri l’evento si è replicato presso il laboratorio urbano "EX Fadda" a San Vito dei Normanni, alla presenza del sindaco della città prof.ssa Silvana Errico, della dott.ssa Anna Rita Zito, con delega alle Politiche Giovanili e della dott.ssa Anna Loparco, Responsabile Unica Centri per l’impiego Ambito di Brindisi.





Durante gli incontri i funzionari ARPAL Puglia- Centro per l’impiego di Ostuni hanno dettagliatamente illustrato il bando Servizio Civile Universale 2025 evidenziando i requisiti di partecipazione richiesti e le modalità di presentazione della domanda. Per partecipare c’è tempo fino alle 14:00 del 18 Febbraio 2025.





Questi i dettagli dei progetti nei tre comuni:





Ostuni:

- Progetto Educazione Sostenibile 2025, posti 1, Sede di Attuazione SS 16 Adriatica KM 800, Ente di Riferimento Associazione Nazionale ARCI Servizio Civile ASC APS, Ente Attuatore Società Cooperativa Serapia, durata 12 mesi;

- Progetto Sotto il sole della Puglia: iniziative per contrastare la sedentarietà e favorire la salute attraverso lo sport 2025, posti 4, Sede di Attuazione Corso Giuseppe Mazzini 18, Ente di Riferimento FOCSIV ETS, Ente Attuatore CSI Centro

Sportivo Italiano, durata 12 mesi;

- Progetto SCUola di Dono, nel Sud - Seconda edizione, posti 2, Sede di Attuazione Corso Mazzini 2, Ente di Riferimento AVIS Nazionale, Ente Attuatore AVIS Comunale Ostuni, durata 12 mesi;

- Progetto La promozione della sostenibilità ambientale a favore della conservazione delle eccellenze naturalistiche, posti 1, Sede di Attuazione Corso Giuseppe Mazzini 18, Ente di Riferimento Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Ente Attuatore Pro Loco di Ostuni APS, durata 12 mesi;

- Progetto Sostenibilità ambientale e eccellenze naturalistiche, posti 1, Sede di Attuazione Corso Giuseppe Mazzini 18, Ente di Riferimento Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Ente Attuatore Pro Loco di Ostuni APS, durata 12 mesi;

- Progetto Inclusione e diritti nel sud adriatico, posti 1, Sede di Attuazione via Ravenna 32, Ente di Riferimento I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI, Ente Attuatore I.N.A.C. - ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI, durata 12 mesi;





Fasano:

- Progetto Azione Giovani, posti 1, Sede di Attuazione Via Brandi n.12, Ente di Riferimento A.C.L.I., Ente Attuatore A.C.L.I., durata 12 mesi;

- Progetto Azione Giovani, posti 4, Sede di Attuazione Biblioteca di Comunità, Ente di Riferimento A.C.L.I., Ente Attuatore Comune di Fasano, durata 12 mesi;

- Progetto Liberi di leggere, posti 4, Sede di Attuazione Biblioteca Biblioteca di Comunità, Ente di Riferimento A.C.L.I., Ente Attuatore Comune di Fasano durata 12 mesi;

- Progetto Di tutti i colori , posti 2, Sede di Attuazione Via del Faro n.118, Ente di Riferimento CESC Project, Ente Attuatore Congregazione Servi della carità Opera Don Guanella, durata 12 mesi;

- Progetto Di tutti i colori, posti 4, Sede di Attuazione Via del Faro n.118, Ente di Riferimento CESC Project, Ente Attuatore Congregazione Servi della carità Opera Don Guanella, durata 12 mesi;

- Progetto Inclusione sociale alla portata di tutti – Sud Italia, posti 5, Sede di Attuazione P.zza Plebiscito n.4, Ente di Riferimento Croce Rossa Italiana, Ente Attuatore CRI Comitato di Fasano durata 12 mesi;

- Progetto Soccorso Sanitario per la vita e la salute – Sud Italia, posti 5, Sede di Attuazione P.zza Plebiscito n.4, Ente di Riferimento Croce Rossa Italiana, Ente Attuatore CRI Comitato di Fasano, durata 12 mesi;

- Progetto OASI, posti 2, Sede di Attuazione Via Lapertosa n.81, Ente di Riferimento Confooperative, Ente Attuatore Coop. Soc. ITACA, durata 12 mesi;

- Progetto Giovani in azione, posti 1, Sede di Attuazione C.da Fascianello, Ente di Riferimento Ass. per lo sviluppo e la cooperazione internazionale, Ente Attuatore L’isola che non c’è, durata 12 mesi;

- Progetto Educazione 1.0, posti 1, Sede di Attuazione C.da Fascianello, Ente di Riferimento Ass. Famiglia in musica Ente Attuatore, L’isola che non c’è durata 12 mesi;

- Progetto Coccinella, posti 1, Sede di Attuazione C.da Fascianello, Ente di Riferimento Ass. Famiglia in musica Ente Attuatore, L’isola che non c’è, durata 12 mesi;

- Progetto Inclusione e diritti nel sud Adriatico, posti 1, Sede di Attuazione Via Monopoli n.2, Ente di Riferimento I.N.A.C., Ente Attuatore I.N.A.C., durata 12 mesi;

- Progetto Orizzonti Inclusivi: Verso una Società senza Barriere, posti 1, Sede di Attuazione Corso Nazionale n.125, Ente di Riferimento I.N.F.A.P. Nazionale – ETS, Ente Attuatore I.N.F.A.P. Nazionale – ETS, durata 12 mesi;

- Progetto Oratori per l’inclusione, posti 3, Sede di Attuazione Via Carso n.1, Ente di Riferimento Fondazione AMESCI, Ente Attuatore A.N.S.P.I. , durata 12 mesi;

- Progetto Ci vediamo a casa-Caritas Monopoli, posti 6, Sede di Attuazione C.da Giardinelli, Ente di Riferimento Caritas Italiana, Ente Attuatore Parrocchia San Giovanni Battista, durata 12 mesi;

- Progetto Ci vediamo a casa-Caritas Monopoli, posti 4, Sede di Attuazione Via Contardo Ferrini n.1, Ente di Riferimento Caritas Italiana, Ente Attuatore Parrocchia San Giovanni Battista, durata 12 mesi.





San Vito dei Normanni:





- Progetto In reading 2024, posti 2, sede di Attuazione via Mazzini 2, Ente di Riferimento Comune di Galatina, Ente Attuatore Comune di San Vito dei Normanni, durata 12 mesi.





Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri nei comuni del brindisino. Per aggiornamenti seguite la pagina Facebook "Centri per l'Impiego di Brindisi e Provincia".