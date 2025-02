Il Comune di Carovigno protagonista alla BIT 2025 di Milano con il brand 'Carovigno tutto l'anno'

CAROVIGNO (BR) - Carovigno si prepara a essere protagonista all'edizione 2025 della BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che si terrà dal 9 all'11 febbraio. Il Comune della 'Nzegna porterà ancora una volta il brand "Carovigno tutto l'anno", consolidando la sua strategia di promozione turistica. - Carovigno si prepara a essere protagonista all'edizione 2025 della BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano, che si terrà dal 9 all'11 febbraio. Il Comune della 'Nzegna porterà ancora una volta il brand "Carovigno tutto l'anno", consolidando la sua strategia di promozione turistica.





"Anche quest'anno siamo pronti per partecipare alla BIT con uno stand interamente dedicato alla Città di Carovigno" afferma il sindaco Massimo Lanzilotti "L'intento continua a essere quello di promuovere il brand 'Carovigno tutto l'anno', puntando a un'offerta turistica differenziata che permetta ai visitatori di scoprire il nostro territorio in ogni stagione, apprezzandone le peculiarità storiche, naturalistiche e culturali".





Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore Sabrina Franco e dalla delegata al turismo Antonella Lacamera. Il Comune di Carovigno parteciperà a tre importanti conferenze all'interno della fiera:

1. Domenica 9 febbraio: "Tra riti e tradizioni millenarie dell'Alto Salento: la battitura della 'Nzegna e la Cavalcata di Sant'Oronzo". Un evento congiunto con il Comune di Ostuni, che valorizza due tradizioni millenarie di questi territori. L'iniziativa è stata fortemente sostenuta dal Consigliere Alessandro Antonio Leoci, che ha portato all'attenzione della Regione l'importanza di queste tradizioni. Alla conferenza parteciperanno anche i gruppi di sbandieratori di Carovigno: il Gruppo Ente Culturale 'Nzegna, con i campioni d'Italia Antonio e Andrea Lanzilotti, e i gruppi "Rione Castello" e "Carvinati".

2. Lunedì 10 febbraio: "Costa dei Trulli: i viaggiatori scelgono il mare e la Valle d'Itria". Una conferenza che evidenzia il ruolo sempre più centrale della Costa dei Trulli nel panorama turistico pugliese. La Consigliera Antonella Lacamera sottolinea come questo territorio, grazie ai trulli, l'Appia Traiana, gli ulivi monumentali, le località Bandiera Blu e le masserie, stia registrando un costante incremento di presenze turistiche. All'evento parteciperanno i Comuni di Monopoli, Fasano, Alberobello, Carovigno, Ostuni, Castellana Grotte, Putignano, Polignano, Conversano, Noci, Mola di Bari e Rutigliano.

3. Terza conferenza, in collaborazione con il GAL Alto Salento: "Alto Salento: borghi, valli e marine da scoprire lungo l'Appia Traiana". Un'occasione per mostrare come i territori di Carovigno, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli siano complementari tra loro e capaci di offrire un'esperienza turistica completa.





"Crediamo che la bellezza di Carovigno risieda nella passione con cui vengono tramandati i suoi riti, nei suoi 14 chilometri di costa, nel buon cibo e nell'autenticità della sua gente. Il nostro obiettivo alla BIT 2025 sarà proprio quello di mostrare le diverse anime di una Carovigno accogliente ogni giorno dell'anno" concludono gli amministratori locali.





Le parole del Consigliere Regionale Alessandro Leoci: "La presenza di Carovigno e Ostuni al salone internazionale del turismo rappresenta un'opportunità unica per valorizzare la nostra tradizione, la nostra storia e le bellezze naturali della Puglia. La battitura della 'Nzegna e la Cavalcata di Ostuni sono due simboli di identità culturale che attraggono sempre più visitatori interessati a conoscere il patrimonio folkloristico della nostra regione. La BIT di Milano è una vetrina internazionale fondamentale per attrarre nuovi turisti e stimolare l'economia locale. Con il supporto della Regione, continueremo a sostenere la crescita di queste iniziative, che rappresentano un valore aggiunto per il turismo pugliese a livello nazionale e internazionale".