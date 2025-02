Al via il 45° Carnevale della Grecìa salentina e Martignanese

Eventi clou saranno la Grande Sfilata di Carri allegorici e Gruppi mascherati (domenica 2 marzo 2025) e i Riti antropologici de “La Morte te lu Paulinu Cazzasassi” (martedì 4 marzo 2025).La Sfilata decreta per la sua “messa in scena” il coinvolgimento di tutta la comunità, di operatori culturali, di artigiani, artisti e attività imprenditoriali. Carri allegorici e Gruppi mascherati, provenienti da Martignano e da tutta la provincia di Lecce, sfileranno tra le vie del paese, creando un enorme palcoscenico in cui manufatti artistici, creazioni originali, gruppi animati, si mescoleranno ad un pubblico festante. Ad aprire la ricca e colorata carovana il Gruppo Sbandieratori Battitori ‘Nzegna di Carovigno.La Sfilata conferma ancora una volta il suo carattere inclusivo e accessibile. Confermato l’allestimento di un’area ad hoc con ingresso e assistenza riservati ai diversamente abili. Inoltre, come da consuetudine, il pubblico di non udenti potrà godere di un servizio di interpretariato in Lingua Italiana dei Segni che commenterà dal palco della giuria il passaggio dei carri e gruppi per tutta la sfilata e la relativa premiazione.Per la caratterizzazione della grande sfilata dell’ultima domenica di Carnevale sarà coinvolta l’intera comunità con il progetto della Sartoria popolare, un luogo di idee e creatività dove sono attivi percorsi di trasferimento di competenze al servizio della qualificazione artistica di carri allegorici e Gruppi mascherati legato a doppio nodo con i percorsi educativi e didattici dell’Istituto Comprensivo di Calimera, Caprarica di Lecce e Martignano.Se la Sfilata ogni anno rappresenta l’elemento della innovazione, della rinnovata creatività, dei temi sociali letti in nuova chiave carnevalesca, i riti del Martedì Grasso (4 marzo 2025) invece rappresentano l’anima antropologica del Carnevale. La Mascherata de “La Morte te lu Paulinu Cazzasassi” infatti si ripete a se stessa nel tempo incarnando lo spirito del Carnevale, espiandolo in un rito di trapasso dall’opulenza alla penitenza ed al raccoglimento spirituale. In questa tradizione rivivono le atmosfere delle feste medievali di "Inversione" dei ruoli sociali quando ai contadini era concesso dire tutto ciò che pensavano dei loro padroni, nonché le feste romane denominate "Pasquinate", quando sulla statua di Pasquino (dal nome di un sarto o forse di un barbiere che parlava male dei papi e cardinali) venivano affissi biglietti di invettiva contro i potenti e i clericali.Dalla mattina alla sera l’intera comunità di Martignano sarà coinvolta con i riti funebri, dalla veglia Chiangimorti al corteo funebre, dallo spettacolo teatrale in vernacolo e griko al tradizionale pasto consolatorio (Lu Consulu!), dalla lettura del testamento al rogo dell’amato Paulinu e l’arrivo delle Quaremme. Quest’ultimo momento sarà animato dalla performance artistica a cura delle alunne e degli alunni della Scuola di Martignano che animeranno l’arrivo delle tradizionali figure che rappresentano la Quaresima.Il generale calendario degli eventi, distribuito dal 22 febbraio al 7 marzo 2025, si esprime con un percorso che indaga le ragioni antropologiche del Carnevale, che si preoccupa di trasferire competenze e di animare la comunità, rendendo protagoniste tutte le generazioni.Sabato 22 Febbraio 2025Presentazione Carnevale 2025Sala Conferenze di Parco Palmieri - ore 18.30Evento aperto al pubblicoA seguire degustazione dei Piatti te lu Paulinu CazzasassiSartoria Popolare in Piazza PalmieriDomenica 23 Febbraio 2025Scuola dell’Infanzia di Martignano - ore 17.00Il Carnevale dei PiccoliFesta animata in maschera dedicata ai più piccoli con animazione e con BOLLE SHOW, Spettacolo Bolle di Sapone Giganti di Simone Melissano, numero di mimo e giocoleria con bolle così grandi da poter far entrare al loro interno anche una persona. Spettacolarità assicurata!Evento rivolto agli alunni dell’Infanzia e della PrimariaMartedì 25 febbraio dalle 15.30 alle 18.30Venerdì 28 Febbraio 2025 dalle 16.30 alle 19.30Sabato 1 Marzo 2025 dalle 9.30 alle 12.30Biblioteca della FelicitàParco Turistico Culturale PalmieriLaboratorio di Animazione delle QuaremmeCon l’attrice e performer Michela MarrazziA cura della Cooperativa sociale Open di Parco PalmieriEvento rivolto alle alunne e agli alunni delle classi II^ e III^ della Scuola Secondaria di primo grado di Martignano, e alla Classe V^ della Scuola Primaria di Martignano previa iscrizione su base volontariaMartedì 25 e Giovedì 27 Febbraio 2025Vestizione te Lu Paulinu CazzasassiA cura del Gruppo Amici te lu Paulinu CazzasassiPlessi di Calimera e Caprarica di Lecce (martedì 25 febbraio dalle 9.30 alle 12.00)e Martignano (giovedì 27 febbraio alle 10.00)Evento riservato alle alunne e agli alunni della Scuola dell’Infanzia dei Plessi Calimera, Caprarica di Lecce e MartignanoGiovedì 27 Febbraio 2025 dalle 17.00 alle 18.00Biblioteca della Felicità, Community LibraryLetture ad alta voce sul tema delle maschere del Carnevale d’ItaliaA cura della Cooperativa sociale Open di Parco PalmieriEvento rivolto alle bambine e ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della PrimariaDomenica 2 Marzo 2025Grande Sfilata di Carri allegorici e Gruppi mascheratiVia Roma – Piazza della RepubblicaPartenza sfilata ore 15.00Info e iscrizioni: www.comune.martignano.le.it Richiesta modulo iscrizione a carnevalegriko@gmail.com Martedì 4 Marzo 202535^ edizione de LA MORTE TE LU PAULINU CAZZASASSIPiazza della Repubblica – dalle ore 18.30Chiangimorti – Corteo funebre - Canovaccio teatraleLettura del TestamentoArrivo delle QuaremmeSpettacolo di animazione da parte delle alunne e degli alunni partecipanti al laboratorio teatrale con Michela MarrazziConsulu e Rito del fuocoVenerdì 7 Marzo 2025 ore 20.00La PentolacciaCentro Polivalente Kafar Matta – Piazza della RepubblicaEvento aperto alla Comunità con animazione e gastronomiaIl Carnevale è un evento istituzionale del Comune di Martignano che, dietro specifico protocollo di intesa, assegna al Coordinamento del Carnevale (Pro Loco “A. Martano” di Martignano, ASD Lecce Club SSD, Gruppo donatori Sangue Fratres “A. Rosato” di Martignano, Open Società Cooperativa sociale di Parco Palmieri) l’organizzazione e la qualificazione dell’evento. Un impegno, quello delle volontarie e dei volontari coinvolti, che mette in “scena” uno dei carnevali più belli di Puglia.Info www.carnevaledellagreciasalentina.it – mail: carnevalegriko@gmail.com – Tel. 3895544424