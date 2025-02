Ostuni, approvata la nuova gara ponte biennale per la gestione dei rifiuti

Il vice sindaco Giuseppe Tanzarella: "Potenziati i servizi e il personale, occhi puntati sugli abbandoni con controlli straordinari insieme alla Polizia Locale".





OSTUNI (BR) - Approvata la nuova gara ponte biennale del servizio di igiene urbana del Comune di Ostuni, per un importo complessivo di €12.887.180,90. All’esito di un lavoro collegiale, avviato dall’assessorato all’Ambiente ed i suoi uffici, unitamente ai progettisti, con il coinvolgimento di tutta la maggioranza consiliare, la Giunta comunale guidata dal sindaco Angelo Pomes, ha deliberato gli atti relativi al nuovo servizio di igiene urbana che verrà consegnata alla città all’esito dell’espletamento delle procedure di gara.





"Il progetto industriale del nuovo appalto prende le mosse dalle problematiche riscontrate sul campo in questo primo anno e mezzo di esperienza amministrativa – sottolinea il vice sindaco di Ostuni Giuseppe Tanzarella -, puntando alla loro risoluzione mediante il potenziamento dei servizi e non trascurando l’esigenza di calmierare i costi, così come del resto il Comune di Ostuni è riuscito a fare nel corso del 2024, risultando tra i pochissimi Comuni che sono riusciti a mantenere inalterata la TARI nonostante il vertiginoso aumento delle tariffe di smaltimento delle varie frazioni di rifiuto".





Tra le novità del nuovo progetto è contemplato il tanto atteso incremento della dotazione di personale, più che necessario alla luce dell’invarianza dello stesso da decenni e, comunque, sin dal periodo precedente all’introduzione del sistema di raccolta differenziata porta a porta, il quale ha distolto gli operatori dai servizi di spazzamento a vantaggio della raccolta domiciliare. Questo passerà, al netto degli impiegati, dalle attuali 62 unità del periodo base e delle 105 del periodo estivo, rispettivamente a 70 unità e 118.





"Nel potenziamento dei servizi rientrerà la novità dell’introduzione del servizio di spazzamento meccanizzato notturno in area urbana – prosegue Giuseppe Tanzarella - che unito ad un piano della sosta sarà utile ad eliminare l’annoso problema delle difficoltà di spazzamento dovuto alle auto in sosta, il rinnovo del parco mezzi, il servizio notturno per l’area di Villanova dal 01 luglio al 31 agosto, il servizio di raccolta rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale con frequenza di sei giorni su sette nel periodo estivo ed una volta a settimana nel periodo base anziché una volta al mese, come avviene attualmente, poi il servizio di spazzamento manuale supplementare da svolgersi in orario pomeridiano a perfezionamento di quello base mattutino attualmente previsto, previsto tutti i giorni della settimana nel solo periodo base da svolgersi nelle aree che dovessero necessitare di rifinitura rispetto al servizio mattutino – conclude -, e ancora l’intensificazione della frequenza dei lavaggi di strade e piazze, e il rinforzo servizio spazzamento nella stagione intermedia (primavera e autunno)".





Intanto, in vista della stagione turistica ormai alle porte, l’Assessorato all’Ambiente, unitamente alla ditta Bianco, ha in programma l’avvio di una campagna di sensibilizzazione e l’introduzione di un servizio di pattugliamento anche con l’ausilio della Polizia Locale e di un operatore adibito al pronto intervento in caso di necessità, così da mantenere alta l’attenzione sul decoro urbano.