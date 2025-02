Dramma a Castellaneta: anziana salvata dai vigili del fuoco dopo un'esplosione

CASTELLANETA – Una notte di paura e disperazione quella vissuta ieri in via Don Peppino Buttiglione a Castellaneta, dove un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha scatenato un incendio devastante in un appartamento al quarto piano di un edificio residenziale.

Protagonista della drammatica vicenda una donna di 72 anni, che si è trovata intrappolata all’interno della sua abitazione avvolta dalle fiamme. Con lucidità e coraggio, l’anziana è riuscita a rifugiarsi sul balcone, rimanendo ferma nonostante il cedimento della ringhiera, indebolita dall’intenso calore.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, ma per mettere in salvo la donna si è dovuto attendere l’arrivo di un’autoscala dal comando provinciale di Taranto. Solo grazie a questa attrezzatura, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l’anziana e a portarla in salvo, evitando una tragedia ancora più grave.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’appartamento e reso inagibile l’intero edificio a cinque piani, costringendo all’evacuazione non solo gli abitanti della palazzina interessata, ma anche quelli dei due edifici adiacenti per motivi di sicurezza. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’esplosione e valutando l’agibilità degli stabili coinvolti.

Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti e per ricevere le cure necessarie dopo il forte shock subito. Resta la preoccupazione per i residenti evacuati, che attendono di conoscere il destino delle loro abitazioni.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle abitazioni e l’importanza della manutenzione degli impianti a gas, per prevenire tragedie simili in futuro.