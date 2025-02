Alla Svam di Taranto “Hangar Swing Night”

TARANTO - Il fascino intramontabile dello swing e il calore della solidarietà si incontrano nella quinta edizione del Beauties and Soldiers Swing Camp; l’evento “Hangar Swing Night” si terrà, a partire dalle ore 21.00 di sabato 8 marzo 2025, nella suggestiva cornice della Base della S.V.A.M. dell’Aeronautica Militare di Taranto, Aeroporto “Luigi Bologna” in Via Rondinelli n. 26 a Taranto.L’evento racconta l’arrivo della musica swing in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, portata dalle truppe alleate come simbolo di libertà e rinascita. Una serata speciale che unirà spettacolo e impegno sociale, con un programma ricco di emozioni e grandi artisti.Protagonisti della serata saranno i pugliesi Spaghetti Brothers e i romani New Tones, due band che faranno rivivere le atmosfere dell’epoca con un travolgente repertorio swing.Ballerini di fama internazionale si esibiranno in performance spettacolari: dalla Germani Lisa Keller e Hannes Rippel, da Milano Matteo De Stefano e Serena Grumi, e da Bologna Luca Rizzoli e Carlotta Mignani.Oltre alla musica e al ballo, l’Hangar Swing Night avrà un’importante finalità benefica. L’evento avrà luogo all’interno dell’Hangar S100 della Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare, sempre attenta nel sostenere attività di carattere sociale e finalizzate a scopo benefico che, in questo caso, grazie alla collaborazione con l’Associazione S.I.M.BA ODV di Taranto, consentirà di devolvere il ricavato dell’evento a sostegno dei bambini ricoverati nel reparto di oncologia dell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto.Per immergersi completamente nell’atmosfera storica dell’evento, come dress code si consigliano abbigliamento e accessori vintage o militari; per le donne, inoltre, sarà disponibile un angolo hairstyling in stile vintage, per un tocco di eleganza retrò.Per arricchire ulteriormente questa esperienza, tutti i partecipanti potranno degustare un calice di vino o un drink offerto in collaborazione con alcune aziende enogastronomiche pugliesi.Per informazioni e prenotazione, obbligatoria entro le ore 24.00 di giovedì 6 marzo, contattare il 3335030498 o info@beswing.it , oppure tutti i giorni, compresi festivi, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, presso la sede di Be Swing, in via Mazzini 23 a Taranto.