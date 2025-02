Matera, in vendita una villa da sogno: bunker segreto, oro zecchino e altalene sospese sullo strapiombo!

Ciò che rende questa villa così straordinaria non è solo la sua dimensione, ma l'attenzione ai dettagli e le opulente finiture. Gli interni sono un trionfo di oro zecchino e cristalli Swarovski, con materiali di pregio come marmi russi rari che adornano ogni angolo. Gli ambienti, progettati con la massima cura, offrono un comfort senza pari e una privacy assoluta: all'interno della villa, sono stati creati due appartamenti indipendenti per garantire spazio e autonomia agli ospiti. Ogni stanza è un viaggio sensoriale, dove l'eleganza e il design si fondono armoniosamente, creando un'atmosfera di serenità e lusso.Un elemento intrigante di questa dimora è senza dubbio il bunker segreto, abilmente nascosto sotto la taverna. Questa zona, concepita come un rifugio personale, è perfetta per chi desidera un ulteriore strato di sicurezza e un tocco di mistero nella propria vita quotidiana. Che si tratti di una preoccupazione per la privacy o semplicemente del desiderio di avere un luogo sicuro in cui ritirarsi, questo bunker è un’aggiunta impagabile alla proprietà, trasformando la villa in una vera e propria fortezza di tranquillità.Il lusso non si ferma all'interno della villa: all'esterno, gli spazi sono concepiti per stupire. Due enormi piscine olimpioniche offrono la possibilità di nuotare in totale comodità, mentre il giardino circostante è adornato da opere d’arte e fontane scenografiche che creano un ambiente da sogno. I viali lastricati che conducono alle piscine sono circondati da piante esotiche, creando un'atmosfera tropicale che rende ogni istante trascorso all'aperto un'esperienza sublime. Spaziosi box auto e diverse entrate garantiscono la massima discrezione, consentendo a chi abita questa villa di vivere in totale riservatezza.Tra le meraviglie offerte dalla proprietà, le altalene in ferro battuto rappresentano un'attrazione particolare. Posizionate strategicamente, queste altalene offrono un'esperienza insuperabile: sedendosi, la sensazione è quella di volteggiare nel vuoto, sospesi sullo strapiombo. Questo design audace invita gli ospiti a immergersi in un'esperienza di libertà e avventura, creando momenti indimenticabili da condividere con amici e familiari. Questo spazio all'aperto non è solo un luogo di benessere, ma un angolo di bellezza naturale dove la vista sulle vallate sottostanti arricchisce l'anima.Matera ha ormai guadagnato fama internazionale come set cinematografico grazie alla sua bellezza e alla sua storia. I suoi scorci mozzafiato hanno attirato l'attenzione di registi e produttori di tutto il mondo. Secondo alcune indiscrezioni, persino Mel Gibson sarebbe attualmente in cerca di una location ideale per il suo prossimo film. In questo contesto, la villa che oggi è in vendita potrebbe facilmente diventare il palcoscenico perfetto per una nuova produzione di Hollywood, arricchendo ulteriormente la sua già illustre reputazione. La combinazione di eleganza e peculiarità architettoniche rende questa villa non solo un'abitazione ma anche un potenziale set cinematografico che cattura l'immaginazione.Questa proprietà non è solamente una casa: rappresenta un capolavoro dell'architettura e del design, frutto di una visione audace ed innovativa. Ogni dettaglio è stato curato con passione e dedizione, rendendo questa villa un'opzione irresistibile per coloro che cercano un immobile che non sia solo un luogo dove vivere, ma un'opera d'arte da apprezzare quotidianamente. L'atmosfera che pervade ogni stanza racconta una storia di eleganza, raffinatezza e serenità, facendo sentire ogni visitatore come un protagonista di un sogno.Investire in questa dimora significa entrare a far parte di un mondo esclusivo, dove ogni giorno può trasformarsi in un'esperienza straordinaria. Immaginate di svegliarvi ogni mattina in una villa che profuma di lusso e calma, circondati da opere d’arte e dalla bellezza paesaggistica di Matera, patrimonio dell'umanità. Per veri intenditori, un'opportunità così rara è difficile da trovare e sicuramente irripetibile.Per chi è pronto a scoprire questa meraviglia e a investire in un pezzo di paradiso, la villa da sogno a Matera offre la soluzione ideale. Ogni elemento della proprietà è pensato per sorprendere e deliziare, assicurando che chi vi abita possa godere di uno stile di vita senza pari. La villa non è solo un investimento; è un viaggio verso una vita di bellezza, tranquillità e meraviglia.Questo è un invito a non perdere l'occasione di possedere una villa che non è solo un immobile, ma un vero e proprio rifugio incantato, un luogo dove ogni sogno può diventare realtà. Non aspettate oltre: fate un passo verso un futuro di lusso e mistero a Matera. Massimo Rambaldi, nato nella suggestiva provincia di Ferrara e cresciuto tra le verdi campagne bolognesi, rappresenta un esempio emblematico di come la passione per l'eccellenza e il design possa essere trasformata in un'impresa di successo. Trasferitosi a Salò, sul pittoresco Lago di Garda, ha dato vita a Bellavista Srl, specializzandosi nel mercato immobiliare di lusso.La visione di Massimo trascende i confini locali, caratterizzandosi per un approccio audace che lo ha portato ad operare in Italia e oltre, in mercati d’élite come Svizzera, Marocco e Dubai. La sua missione non si limita semplicemente alla compravendita di immobili; egli mira a offrire esperienze abitative straordinarie, creando connessioni tra le location più esclusive del pianeta.Un perfetto esempio della sua audacia e creatività è Villa DEM, situata sulla collina di Matera. Questo straordinario gioiello architettonico si estende per oltre 1.000 metri quadrati, vantando ben 13 bagni e oltre 30 ambienti, arricchito da un sofisticato bunker invisibile, abilmente nascosto sotto il pavimento della taverna. Con Massimo Rambaldi, il mercato immobiliare di lusso non è mai stato così affascinante e innovativo.Questa villa rappresenta una potente testimonianza di ciò che è possibile realizzare quando la passione incontra la professionalità, creando spazi che non sono solo funzionali, ma che arricchiscono la vita quotidiana di chi ha la fortuna di abitarvi.