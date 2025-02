Ama Stay tra energia e atmosfere da sogno

AMA Stay diventa il rifugio perfetto per chi sogna di unire lavoro, relax e le ultime sciate di stagione in un’atmosfera unica. Mentre la primavera bussa alle porte, l’Alto Adige si trasforma in un mix perfetto di energia e rigenerazione. I primi raggi di sole riscaldano le giornate, i primi fiori colorano i sentieri e la natura si risveglia, offrendo escursioni mozzafiato alla scoperta della flora e della fauna locali. Allo stesso tempo, le piste si fanno più tranquille, regalando agli appassionati della neve l’ultima occasione per sciare lontano dalla folla dell’alta stagione.

AMA Stay, il workation residence incastonato nella splendida Val Badia, sorprende i suoi ospiti con proposte su misura per chi ama la montagna in ogni stagione. Se la tua voglia di sciare non si è ancora esaurita, ecco due imperdibili pacchetti speciali: Dolomiti Spring Days - S Risparmia fino a 2 notti di soggiorno e 2 giorni di skipass! Dolomiti Spring Days - L Prenota almeno una settimana e AMA Stay ti regala una notte e un giorno di skipass.

Ma c’è di più: AMA Stay offre spazi di coworking moderni, una community ispirante e tutto il fascino della montagna per chi vuole coniugare produttività e benessere. Basta infilare il portatile in valigia e partire!

Tutti i dettagli sulle offerte sono disponibili sulla pagina dedicata: https://ama-stay.com/it/offerte