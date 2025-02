Bari: approvata candidatura al progetto “Supporto alle reti territoriali antidiscriminazione - Capacity building”

BARI - Su proposta dell’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella, la giunta comunale ha approvato ieri l’adesione alla candidatura congiunta in partenariato con la Regione Puglia (Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale) alla manifestazione di interesse per il progetto “Supporto alle reti territoriali antidiscriminazione - capacity building e coordinamento scientifico”, promosso dall’Unar.

L’Unar, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica, con questo progetto intende avviare azioni di sostegno alla creazione e al consolidamento delle reti territoriali antidiscriminazione, con finanziamento dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027. La Regione Puglia ha coinvolto il Comune di Bari nella presentazione di una candidatura congiunta, con l’obiettivo di rafforzare a livello regionale l’esperienza positiva del Centro Antidiscriminazione già presente nel territorio di Bari, diversificandone ulteriormente l’orientamento alle discriminazione etnico razziali. La proposta progettuale mira a potenziare il Centro Antidiscriminazione di Bari, trasformandolo in un punto di riferimento regionale per la lotta contro le discriminazioni, con un focus sull’ampliamento dei servizi e il coordinamento di una rete di enti locali in tutta la Puglia.

“Siamo orgogliosi degli importanti risultati raggiunti in questi anni dal nostro Centro Antidiscriminazioni, che ora si trova ad affrontare nuove sfide in un mondo sempre più complesso - spiega l’assessora Vaccarella -. Ecco perché con questo progetto vogliamo rafforzare ulteriormente le competenze professionali degli operatori e ampliare i servizi offerti alle vittime di discriminazione. Auspichiamo di ottenere il finanziamento Unar in sinergia con la Regione per rendere più rapidi e tempestivi gli interventi, analizzare i fenomeni nella loro complessità ed elaborare risposte più efficaci agli episodi di razzismo, violenza e discriminazione”.

Il Comune di Bari ha istituito nel 2022 il Centro Antidiscriminazioni (CAD), che rappresenta un presidio fondamentale per contrastare le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Il CAD, primo e unico in Puglia, offre attualmente una serie di servizi di consulenza per affrontare situazioni di discriminazione, in particolare nei settori del lavoro, dell’istruzione e dei diritti civili. Tra i servizi offerti sono incluse consulenze legali, psicologiche e di supporto sociale per le persone vittime di discriminazione. Il rafforzamento e l’ampliamento del Centro Antidiscriminazioni di Bari, su scala regionale, può rappresentare una risposta cruciale per garantire una protezione e un supporto adeguato a tutti i gruppi vulnerabili presenti sul territorio (LGBTQ+, migranti, minori non accompagnati), inclusi coloro che subiscono discriminazioni per motivi legati all’origine etnica e razziale. Un intervento coordinato e strutturato serve anche a creare una rete antidiscriminazione più solida e capillare, che coinvolga diversi attori istituzionali e sociali delle sei province.

La Regione Puglia ha inoltre identificato il fabbisogno formativo degli operatori, che impone un aggiornamento delle competenze per gestire discriminazioni multiple e intersezionali. Il fabbisogno formativo sarà centrato su specifiche aree tematiche: necessità di potenziamento del Centro Antidiscriminazione, per affrontare le problematiche legate alla discriminazione etnico-razziale e all’orientamento sessuale. Supporto alle vittime, non solo con l’offerta di consulenza legale e psicologica, ma anche con la realizzazione di campagne di sensibilizzazione che possano educare la cittadinanza alla diversità e all’inclusività. Inoltre, è fondamentale integrare il Centro con nuove reti territoriali di supporto, che coinvolgano istituzioni educative, aziende e associazioni locali.

Obiettivo del progetto è infine coordinare e supportare una rete regionale di enti e sportelli territoriali per garantire assistenza e tutela su tutto il territorio pugliese. Il CAD di Bari può diventare un punto di riferimento istituzionale per l’analisi e il monitoraggio delle discriminazioni in Puglia, per rispondere in modo proattivo agli episodi di razzismo e intolleranza.

Il Centro Antidiscriminazioni offre un servizio di ascolto e sostegno psicologico, sociale, legale in favore di persone vittime di discriminazione e/o violenza, o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, gruppi di mutuo aiuto, sostegno e parola per adulti, minori e genitori, nonché ascolto telefonico, pronto intervento in emergenza attivo H24 ed inserimento in strutture di accoglienza. La persona interessata può richiedere informazioni e prenotare un appuntamento al numero di telefono 3288212906, attivo h 24, o all’indirizzo email centroantidiscriminazionibari@gmail.com.

Il Centro Antidiscriminazioni è attivo in diverse sedi territoriali cittadine: nelle sedi dei Centri Servizi per le Famiglie di Japigia, in via Giustina Rocca 9, di Torre a Mare, in via Morelli e Silvati, di Carbonara, in via Costruttori di Pace, e di San Pio, in via della Felicità.