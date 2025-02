ASL BT: Inaugurato il nuovo reparto di Medicina Interna all’Ospedale Bonomo di Andria

ANDRIA - È stato inaugurato oggi il nuovo reparto di Medicina Interna dell’ospedale "Bonomo" di Andria, un'area completamente rinnovata e dotata di tecnologie avanzate, pensate per migliorare il benessere e la qualità dell’assistenza ai pazienti.

“La Medicina Interna è una disciplina fondamentale per la gestione di pazienti complessi e fragili, spesso con patologie acute e croniche che richiedono un approccio multidisciplinare - ha dichiarato il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese -. Grazie a un investimento di circa 700 mila euro, questa riqualificazione ha consentito di aumentare i posti letto e migliorare gli ambienti, garantendo spazi più moderni e funzionali sia per i pazienti che per il personale sanitario.”

Il reparto, situato al sesto piano dell’ospedale, è stato completamente riqualificato su un’area di 750 mq, con lavori durati circa un anno e finanziati attraverso fondi residui ex art.20 L.67/88. L’unità operativa ora dispone di 24 posti letto, rispetto ai precedenti 17, con camere a due posti e una stanza dedicata ai pazienti che necessitano di isolamento. Sono inoltre disponibili quattro posti letto di "High Care" (sub intensiva medica) con monitoraggio avanzato, secondo le direttive regionali.

Il nuovo reparto sarà operativo dall’11 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, con ambienti studiati per migliorare il comfort e l’efficienza dell’assistenza. Tra le novità introdotte, una sala d’attesa più ampia, spazi dedicati alla formazione e al confronto con i caregiver, oltre a una nuova area per la corretta movimentazione e igiene dei pazienti.

“La riqualificazione della Medicina Interna era necessaria e oggi inauguriamo un reparto all’avanguardia, con spazi adeguati a garantire la massima efficienza - ha commentato Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale ASL BT -. Dopo la recente inaugurazione della Pediatria, continueremo con i lavori in Neurochirurgia.”

Dal punto di vista clinico, nel 2024 il reparto ha registrato 1100 dimissioni con una degenza media di 5,66 giorni. I principali casi trattati riguardano shock settico (33%), insufficienza respiratoria ed edema polmonare (25%), scompenso cardiaco acuto (13%) ed emorragie digestive (10%).

“Siamo molto soddisfatti - ha aggiunto Salvatore Lenti, Direttore della Medicina Interna di Andria -. Questo reparto non solo offrirà una degenza più confortevole ai pazienti, ma migliorerà anche l’organizzazione dell’assistenza grazie al lavoro straordinario degli operatori sanitari.”

Con il nuovo reparto, l’ASL BT prosegue il suo percorso di potenziamento delle strutture sanitarie, con l’obiettivo di garantire cure sempre più efficienti e vicine ai cittadini.