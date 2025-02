ATP 500 Doha: Berrettini ai quarti, Nardi eliminato. Passano Medvedev e Rublev

FRANCESCO LOIACONO - Il secondo turno del torneo ATP 500 di Doha, in Qatar, ha regalato emozioni e match combattuti, con Matteo Berrettini che ha conquistato l'accesso ai quarti di finale. L'azzurro ha superato l'olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4, al termine di una sfida molto equilibrata.

Esce invece di scena Luca Nardi, battuto dallo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-1, 4-6, 6-3 in due ore di gioco. Il giovane italiano ha provato a reagire nel secondo set, ma ha ceduto nel terzo alla maggiore esperienza e solidità dell'avversario.

Negli altri incontri del tabellone singolare, l'australiano Alex De Minaur ha superato l'olandese Botic Van De Zandschulp per 6-4, 6-4, mentre il russo Daniil Medvedev ha dominato il belga Zizou Bergs con un netto 6-2, 6-1. Vittoria anche per un altro russo, Andrej Rublev, che si è imposto 6-3, 6-4 sul portoghese Nuno Borges. Avanza anche il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto l'ungherese Fabian Maroszan per 6-4, 6-2.

Nel tabellone di doppio, la coppia britannica composta da Joe Salisbury e Neal Skupski ha avuto la meglio sul duo formato dal croato Nikola Mektic e dal neozelandese Michael Venus con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-5, conquistando un posto nei quarti di finale.

Grande sorpresa invece nell'altro incontro di doppio, dove il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten hanno eliminato il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Fernando Verdasco, imponendosi 7-5, 6-4. Un risultato inaspettato che segna l'uscita di scena di uno dei nomi più importanti del circuito.

Il torneo di Doha prosegue con i quarti di finale, dove Berrettini cercherà di continuare la sua corsa in un tabellone ricco di stelle del tennis mondiale.