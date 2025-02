Concerto "Treni a vapore" a Palazzo Pesce: omaggio a De Gregori e Dalla

MOLA DI BARI - Venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 21:00, Palazzo Pesce ospiterà il concerto "Treni a vapore - Musiche di De Gregori e Dalla" con il Max Monno Quartet. Il quartetto è composto da Max Monno alle chitarre, Serena Fortebraccio alla voce, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio Delle Foglie alla batteria.L'evento rappresenta un incontro unico tra diverse sensibilità musicali: da un lato, l'amore per la canzone d'autore, con il suo equilibrio tra melodia coinvolgente e testi profondi; dall'altro, l'influenza del jazz, inteso come libertà di reinterpretazione e improvvisazione. Il concerto offrirà una rilettura personale e suggestiva delle celebri canzoni di Francesco De Gregori e Lucio Dalla, arricchendole di nuove sfumature musicali.Un'occasione imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e per chi desidera rivivere le emozioni dei grandi classici della canzone italiana in una veste originale e raffinata.