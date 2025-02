Lecce-Udinese: sfida cruciale per la salvezza al "Via del Mare"

FRANCESCO LOIACONO - Domani sera, alle, ilospiterà l’alper la. Una partita fondamentale per entrambe le squadre: i salentini, reduci dalloall’“U-Power Stadium”, cercano una vittoria per avvicinarsi alla salvezza. I friulani, invece, arrivano con il morale alto dopo ilalla “Dacia Arena” e puntano a consolidare il decimo posto in classifica.

Le probabili formazioni

Nel Lecce, mister Marco Giampaolo dovrà fare a meno di Marchwinski, fermo per infortunio. Il tecnico dovrebbe schierare Pierret e Helgason sugli esterni, Pierotti in regia e la coppia d’attacco formata da Krstovic e Morente.

L’Udinese di Kosta Runjaic dovrà rinunciare a Touré e Okoye, entrambi ai box per problemi muscolari. In campo sulle fasce agiranno Lovric e Karlstrom, con Ekkelenkamp sulla trequarti a supporto della coppia offensiva Thauvin-Lucca.

Precedenti e arbitro

La sfida sarà diretta da Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce, il 13 maggio 2024, l’Udinese si impose 2-0 grazie ai gol di Lucca al 36’ e Samardzic al 40’ della ripresa.

I salentini cercheranno di invertire la tendenza e conquistare tre punti fondamentali per la permanenza in Serie A, mentre i bianconeri proveranno a dare continuità ai recenti risultati positivi.