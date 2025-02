Attacco con coltello in Austria: un morto e quattro feriti a Villach

VIENNA - Un tragico episodio di violenza ha scosso la città austriaca di Villach, situata a circa 350 chilometri a sud di Vienna. Nel pomeriggio, un cittadino siriano di 23 anni, in possesso di un permesso di soggiorno, ha accoltellato diversi passanti in pieno centro, vicino alla piazza principale. L'attacco ha causato la morte di un ragazzo di 14 anni e il ferimento di altre quattro persone. L'aggressore è stato arrestato.

La dinamica dell'attacco

Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia austriaca, Rainer Dionisio, l'attacco è avvenuto poco prima delle 16. Tra i feriti, il più grande ha 32 anni. L'autore dell'accoltellamento è stato fermato grazie all'intervento di un passante in auto, che lo ha investito, permettendo così l'arresto dell'aggressore da parte delle forze dell'ordine.

Indagini in corso e allerta in città

Le autorità stanno indagando su un possibile secondo aggressore. L'Ufficio statale per la sicurezza dello Stato e la lotta all'estremismo ha preso in carico le indagini, lavorando a stretto contatto con la polizia giudiziaria statale. Due elicotteri della polizia hanno sorvolato Villach per ore, mentre è stata allertata la task force speciale Cobra. Nel centro della città sono stati istituiti ampi cordoni di sicurezza.

Testimoni sotto shock: "Sembrava un film dell'orrore"

L'attacco ha lasciato la popolazione sotto shock. "L'atmosfera in città è inquietante. La piazza principale è vuota", ha raccontato un testimone. Molti negozianti e passanti si sono detti terrorizzati dall'accaduto. "Tutto è successo in un attimo, sembrava un film dell'orrore", ha riferito un altro testimone oculare.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere elementi utili per comprendere le motivazioni dietro il terribile gesto.