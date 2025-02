Il Bari pareggia in extremis contro la Cremonese: 1-1 al "San Nicola"

(Ssc Bari fb)

Nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie B, il Bari ha strappato un pareggio per 1-1 contro la Cremonese al "San Nicola", grazie a un'autorete nel recupero.

Primo tempo equilibrato con diverse occasioni

La partita si accende fin dai primi minuti. Già al 6' Benali sfiora il vantaggio per il Bari, seguito da un tentativo di Azzi all'8'. La Cremonese risponde al 13' con Collocolo, che di testa non riesce a imprimere la giusta forza al pallone. Al 18' Nasti trova la rete per i lombardi, ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. I pugliesi continuano a spingere e al 35' ancora Nasti si rende pericoloso, senza riuscire a concretizzare. Al 37' Bellomo sfiora il gol per il Bari, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Ripresa intensa, botta e risposta nel finale

Nel secondo tempo, il Bari parte forte: al 4' Bonfanti spreca una buona occasione, poi all'8' si avvicina nuovamente al vantaggio. La Cremonese riesce però a sbloccare il match al 23': Johnsen pennella un cross perfetto per Valoti, che con una splendida girata al volo di destro batte il portiere del Bari. I pugliesi reagiscono e al 42' Favilli sfiora il pareggio.

Quando la sconfitta sembra ormai inevitabile, il Bari trova l'1-1 al 93': su un cross di Dorval, Bianchetti devia nella propria porta, regalando il pari ai padroni di casa. Nei minuti finali, Pucino ha l'occasione per completare la rimonta, ma al 97' sbaglia da posizione favorevole.

Prossimo impegno per il Bari

Con questo pareggio, il Bari porta a casa un punto importante in ottica classifica. Nella ventisettesima giornata di Serie B, la squadra pugliese affronterà il Mantova sabato 22 febbraio alle 15:00 allo stadio "Martelli".