Banda ultra larga: decimo appuntamento in Puglia per "Infratel Incontra le Regioni"

BARI - Si è svolto oggi a Bari, presso il Padiglione 152 della Fiera del Levante, il decimo appuntamento di "Infratel incontra le Regioni: Libertà e democrazia digitale nell'era delle infrastrutture, dei servizi e della connettività". L'iniziativa è stata promossa da Infratel Italia in collaborazione con la Regione Puglia, il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Federazione ANIE SIT.

L'evento rientra nell'ambito della diffusione della banda ultra-larga e del 5G, con particolare attenzione alla realizzazione dei Piani di intervento "Reti ultraveloci" (Missione 1 – Componente 2 – Investimento 3). Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, tramite convenzione con Invitalia e Infratel Italia, ha affidato a quest'ultima l'attuazione del piano.

Durante il tavolo di lavoro, istituzioni, operatori del settore e comunità locali hanno discusso strategie per accelerare i lavori sulle infrastrutture di telecomunicazione e garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il superamento del digital divide e il miglioramento della connettività sono stati indicati come elementi chiave per la crescita nei settori del lavoro, dell'istruzione e della sanità.

Dichiarazioni istituzionali

L'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, ha evidenziato l'importanza delle infrastrutture digitali per la coesione territoriale e lo sviluppo economico e sociale:

"Le reti sono le autostrade su cui viaggia il futuro. I dati della Puglia sono confortanti e rientrano nella nostra Agenda Digitale 2030, con l'obiettivo di ridurre il divario digitale in tutta la regione. L’innovazione digitale offre pari opportunità ai cittadini e alle imprese, specialmente nelle zone industriali che necessitano di connettività avanzata per migliorare i processi produttivi."

Anche Pietro Piccinetti, Amministratore Delegato di Infratel Italia, ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione:

"La connettività è un diritto e un motore di sviluppo economico e sociale. Questo ciclo di incontri serve a monitorare l'avanzamento dei lavori e raccogliere le istanze del territorio. Dobbiamo accelerare la realizzazione delle infrastrutture e garantire a cittadini e imprese l’accesso alle reti ultraveloci."

Michele Sperti, Vicepresidente Vicario di ANCI Puglia, ha ribadito la priorità per i comuni:

"L’accesso alla rete è fondamentale per la democrazia digitale e la competitività del Paese. Il Piano 5G e il programma di connessione per sanità e scuola sono passi significativi, ma per i sindaci la priorità resta il Piano 'Italia 1 Giga', cruciale per colmare il digital divide, sostenere le imprese e attrarre investimenti."

I dati della Puglia sui piani di connettività

Piano BUL (Banda Ultra Larga)

FTTH : 221 comuni previsti, di cui 206 completati.

FWA: 137 impianti previsti, 133 già realizzati.

Italia a 1 Giga

246 comuni inclusi.

400.825 civici attualmente collegabili.

Stato di avanzamento a fine 2024: 42,03%.

Piano Italia 5G

Backhauling : 714 siti coinvolti in 186 comuni. 655 progettati (92%), 453 realizzati (64%).

Densificazione : 44 aree in 35 comuni. 31 nuove Stazioni Radio Base, 12 già installate (39%).



Piano Scuola Connessa

Fase 1 : 1.694 sedi scolastiche progettate (96%), 1.677 attivate (95%).

Fase 2: 643 sedi progettate (87%), 601 attivate (82%).

Piano Sanità Connessa

511 strutture sanitarie regionali coinvolte.

245 strutture già attivate (48%).

Piano Isole Connesse

Due isole collegate con le tratte San Nicandro - San Domino e San Domino - San Nicola.

Conclusioni

L'incontro di Bari ha ribadito la necessità di un impegno collettivo per rispettare i tempi previsti dal PNRR. La digitalizzazione della Puglia procede con risultati incoraggianti, ma resta essenziale mantenere alta l’attenzione per garantire un futuro digitale equo e accessibile a cittadini e imprese.