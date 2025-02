Lecce, recital di pianoforte con Arsenii Moon al Teatro Apollo

LECCE - Il vincitore del Concorso Internazionale "Ferruccio Busoni" 2023, Arsenii Moon, sarà il protagonista del nuovo appuntamento della 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Domenica 23 febbraio alle ore 18, sul palco del Teatro Apollo di Lecce, il pianista russo, classe ‘99, si esibirà in un concerto che attraversa diversi periodi e stili musicali, con musiche di Debussy, Skrjabin, Rachmaninov e Musorgskij. - Il vincitore del Concorso Internazionale "Ferruccio Busoni" 2023, Arsenii Moon, sarà il protagonista del nuovo appuntamento della 55^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Domenica 23 febbraio alle ore 18, sul palco del Teatro Apollo di Lecce, il pianista russo, classe ‘99, si esibirà in un concerto che attraversa diversi periodi e stili musicali, con musiche di Debussy, Skrjabin, Rachmaninov e Musorgskij.





Di Arsenii Moon è stato scritto: "E' uno straordinario virtuoso capace di catturare l’attenzione dell’ascoltatore e affascinarlo con la sua espressività. È ugualmente a suo agio con le pagine più profonde di Bach così come con gli Studi trascendentali di Liszt e le Mazurke di Chopin".





Talento prodigioso che alla tecnica indiscutibile associa un’innata musicalità che poggia su una vasta gamma di colori, oltre al Premio Busoni Moon si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria, caso piuttosto raro visto che questo riconoscimento non veniva concesso da quasi tre decenni. E' stato il più votato online dagli spettatori da tutto il mondo, aggiudicandosi così anche il Premio del Pubblico.





Nato a San Pietroburgo nel 1999, Arsenii Moon ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 6 anni. Attualmente è iscritto alla Juilliard School of Music di New York, dove prosegue la sua formazione con Sergei Babayan. Ha ricevuto premi in numerosi concorsi internazionali, tra cui il primo premio all’Horowitz Competition in Ucraina, all’Arthur Rubinstein in Memoriam Competition in Polonia e il premio Tabor per pianoforte al Verbier Festival. Si è esibito con molte orchestre tra cui l’Orchestra da Camera di Tallinn, l’Orchestra Sinfonica Accademica di Stato di San Pietroburgo, l’Orchestra Sinfonica Čajkovskij, l’Orchestra Sinfonica di Stato Novaya Rossiya sotto la guida di importanti direttori tra cui Stanislav Kochanovsky, Mark Russell Smith e Valery Gergiev.





Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE

C. Debussy - Cloches à travers les feuilles

A. Skrjabin - 24 Préludes

* * *

S. Rachmaninov - Etude-tableaux op. 39 n.2

M. Musorgskij – Quadri di un'esposizione (Pictures at an exhibition)





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)





Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti | Under 35

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti all'Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: (solo Poltronissime e Poltrone ultime file, Palchi laterali I e II ordine e loggione fino a esaurimento posti): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico bancario.

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio "Fisico" e come categoria "Spettacoli dal vivo" per Carta del Docente e "Concerti" per Carta della Cultura e Carta del Merito.





CON I BIMBI A TEATRO!





Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 15 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.





Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





