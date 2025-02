Bari: approvato dal Consiglio comunale il Piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027

BARI - Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, questa mattina il consiglio comunale ha approvato il piano triennale delle Opere pubbliche 2025-27 e il relativo elenco annuale.Il Programma triennale OO.PP. 2025-27, presentato all’aula, consta di 468 interventi, suddivisi nelle tre annualità, di cui 201 (43%) prevedono almeno una spesa nel primo anno e i restanti 267 (57%) nel secondo e terzo anno.Il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma comunale ammonta complessivamente a 780.471.687,88 euro, con una disponibilità finanziaria di 345.385.075,63 euro per il 2025 (44%), di 351.783.112,25 euro per il 2026 (45%) e di 83.303.500 euro il 2027 (11%).Le regole di redazione del POT prevedono che ogni intervento oggetto di programmazione sia inserito nell’annualità in cui si prevede di dare avvio alla relativa procedura di affidamento e che lo stesso intervento esca dal POT una volta dato avvio alla procedura di affidamento (pubblicazione del bando di gara). Per questo motivo, la dotazione finanziaria del 2025 di 345.385.075,63 euro risulta particolarmente elevata ed ambiziosa, considerata l’uscita dal programma di circa 290.000.000 euro di opere pubbliche già affidate (prevalentemente finanziate con il PNRR ma non solo), tra le quali vi sono, ad esempio, la riqualificazione di piazza Moro nell’ambito del “Nodo verde - Bari centrale”; la realizzazione del sistema BRT (Bus Rapid Transit); la realizzazione dei cinque lotti del Parco di Costa Sud; la realizzazione del “Parco della Rinascita” sull’area della ex Fibronit.“Il piano presentato oggi risponde all’ambizione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Leccese di fare di Bari una città verde, una città in movimento, una città solidale. Tutti gli interventi in fase di progettazione o attuazione hanno una forte “impronta ecologica” – spiega l’assessore Scaramuzzi -. Mi piace ricordare, tra tutte le opere di prossima cantierizzazione, due in particolare, che permetteranno di raddoppiare la dotazione di verde urbano in città: Costa sud e il Parco della rinascita e una che permetterà di rivoluzionare il sistema di trasporto pubblico in città: il BRT. Costa sud rappresenta l’opera più importante della “strategia del mare”, avviata nei precedenti anni, che sta trovando compimento durante questa consigliatura, anche attraverso l’aggiunta di un ulteriore tassello: la “strategia dei fiumi verdi” che attraversa le nostre lame: corridoi ecologici da mettere in sicurezza, prioritariamente, ma che, con il tempo, possono diventare una connessione ecologica tra il mare e l’entroterra con il suo patrimonio archeologico e culturale. Uno, tra tutti, il cuore storico dell’antica Caelìa (Ceglie) dove la nostra città è nata, che vede sul suo territorio la lama Picone, ricca di ipogei, un vero e proprio patrimonio culturale a cielo aperto. Proprio qui, su volere del sindaco Leccese, sorgerà il nuovo “polmone verde” della città, sulle aree del compendio ex Rai, estese per 12 ettari, dove realizzeremo il primo parco agricolo a valenza archeologica della città. A queste grandi opere si aggiunge la cura del territorio, il focus della delega che mi onoro di rappresentare e che si declina sugli importanti investimenti inseriti in questo piano triennale per la cura del nostro patrimonio arboreo, per la manutenzione puntuale e scientifica degli alberi presenti oggi in città ma anche per la microriforestazione di spazi di città densamente abitati. Per noi lo spazio pubblico è al centro dell’azione politica perché questo deve divenire il luogo dove i cittadini possono vivere, sentirsi sicuri e respirare area migliore”.Di seguito le opere di prima realizzazione del nuovo programma:- Fiumi verdi: valorizzazione del patrimonio natale e darcheologico delle lame e degli ipogei;- i piani di rigenerazione urbana dei quartieri di San Pio e Santa Rita;- i lavori di risanamento degli immobili comunali di Santa Rita;- la realizzazione della piazza d’Arti, del parcheggio interrato e della casa della cittadinanza nella ex Caserma Rossani;- la riqualificazione di piazza Umberto;- la realizzazione del Parco del Castello;- il potenziamento degli impianti per il trattamento dei rifiuti;- il recupero dell’area di villa Giustiniani e del relativo ipogeo da destinare a museo virtuale;- la realizzazione di un’area multifunzionale per park & ride e mercato settimanale in via Tommaso Fiore;- la realizzazione del parcheggio di scambio ferro-gomma presso la stazione ferroviaria Fesca-San Girolamo (Lamasinata);- la riqualificazione di via Argiro, via Manzoni, via Amendola, via Postiglione, corso Mazzini, via Fieramosca, piazza Magrini, viale delle Regioni, sottovia Quintino Sella;- l’allargamento di via Escrivà e la realizzazione della rotatoria all’intersezione con via Camillo Rosalba;- la realizzazione della rotatoria tra viale della Maratona e via Mascagni;- la realizzazione della rotatoria sulla ex sp 54 alla nuova San Paolo;- gli interventi di forestazione urbana (es. bosco urbano di Loseto);- il dragaggio del porto di Torre a Mare;- la demolizione e ricostruzione dell’ex Socrate quale centro per l’integrazione socio culturale e l’ospitalità in condizioni di emergenza;- la realizzazione di tre rotatorie su via Trisorio Liuzzi;- la realizzazione di 20 km di nuove piste ciclabili;- la riqualificazione e allargamento di stradella San Pasquale;- i lavori di infrastrutturazione della rete di ricarica elettrica del TPL e di realizzazione dell'infrastruttura di ricarica a servizio dei bus a trazione elettrica per il servizio di TPL presso aree viale Jacobini;- il masterplan della viabilità di accesso al quartiere Fiera del Levante;- i lavori di realizzazione di un parcheggio a raso nell’area prospiciente il Vico Traversa a Santo Spirito nei pressi della caserma dei carabinieri e del poliambulatorio della ASL;- la realizzazione di poli residenziali di edilizia sociale sostenibile inclusiva e giusta (P.R.E.S.S.In.G.) San Girolamo.“Questo piano triennale è il risultato di un lungo lavoro di confronto con i gruppi consiliari e con i cittadini con l’obiettivo di recepire le esigenze sopravvenute negli ultimi mesi e le novità in termini di finanziamenti per la realizzazione di nuove opere o per l’incremento del quadro economico di opere già programmate – continua Scaramuzzi –. A questo lavoro si aggiunge la progettazione di interventi che personalmente ho seguito in questi mesi per la soluzione di vecchie problematiche che la città attendeva da tempo per questo, con grande rispetto del ruolo del consiglio comunale e del ruolo di rappresentanza di tutti i consiglieri comunali oggi, discuteremo circa trenta emendamenti che sono convinto daranno un ulteriore e più marcato senso di attenzione al territorio attraverso la realizzazione di una visione ancorata ai valori dell’ecologia, della sostenibilità ambientale, della comunità e della solidarietà”.Di seguito gli emendamenti al POT 2025/2027:1) Lavori di sistemazione a verde, deimpermeabilizzazione e riqualificazione delle aree comprese tra via Carrante, via Di Cagno e stradella Cannaruto – nuovo inserimento 2026 - € 500.000,00.2) Lavori di manutenzione non ordinaria e non programmata delle alberature e del verde urbano comunale – nuovo inserimento 2025, 2026, 2027, per ogni annualità € 840.000,00.3) Lavori per il contrasto alle principali avversità che interessano il patrimonio arboreo e le aree a verde comunali - nuovo inserimento 2025, 2026, 2027, per ogni annualità € 840.000,00.4) Realizzazione di una condotta di adduzione idrica ai fini irrigui a servizio del “parco multifunzionale nell’area dell’ex Fibronit - Parco della Rinascita” – nuovo inserimento 2025 - € 1.500.000,00.5) Lavori per il greening, la deimpermeabilizzazione e la riqualificazione dei giardini di piazza Eroi del Mare – 2027 - € 400.000,00.6) Lavori per il greening, la deimpermeabilizzazione e la riqualificazione del giardino di largo Giordano Bruno – 2027 - € 250.000,00.7) Lavori di restauro del Fortino Sant'Antonio – 2025 - € 1.000.000,00.8) Lavori di restauro e ammodernamento impiantistico del Museo Civico – 2025 - € 4.800.000,00.9) Lavori di riqualificazione del piazzale antistante il cimitero di Ceglie del Campo e la Chiesa della Madonna del Buterrito (Municipio IV) – 2025 - € 450.000,00.10)Lavori di riqualificazione del mercato Guadagni – 2025 - € 600.000,00.11)Lavori di riqualificazione della complanare est della S.S. 100, finalizzati a migliorare l’accesso dei mezzi pesanti alle aree di pertinenza del MAAB - 20025 - € 1.300.000,00.12)Lavori di realizzazione di una nuova area adibita a parcheggio in Bari - Carbonara tra le vie Bonifacio e Ugo Foscolo – 2025 - € 500.000,00.13)Lavori per il greening e la microforestazione del territorio comunale – 2025 € 1.330.000,00 - 2026 € 1.330.000,00 - 2027 € 1.330.000,00.14)Lavori di demolizione e ricostruzione della vasca dello Stadio del Nuoto – 2025 - € 4.800.000,00.15)Intervento di riqualificazione delle strade, dei marciapiedi e della fogna bianca del villaggio Trieste (zona fiera) – 2025 - € 3.000.000,00.16)Realizzazione arteria di penetrazione asse n/s ad ovest carbonara Santa Rita -1° stralcio funzionale – 2026 - incremento da 1.500.000,00 € a 2.500.000,00 €.17)Lavori di restauro e adeguamento funzionale di Casa Niccolò Piccinni – 2025 - € 1.000.000,00.18)Lavori per la manutenzione di lame e canali comunali – 2025 € 500.000,00 – 2026 € 500.000,00.19)Rotatoria viale Di Maratona - via Mascagni - incremento da 595.000,00 € a 718.000,00 €.20)Riqualificazione di Pane e Pomodoro e Torre Quetta (playground) riqualificazione e completamento delle aree tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta della viabilità e aree attigue di corso Triestre e via Giovanni di Cagno Abbrescia - interventi di rigenerazione di assi viari nell'ambito del Municipio 1 e Municipio 2. piani urbani integrati21)Lavori di recupero e riqualificazione del l'ex-vivaio comunale – 2025 - € 500.000,00.22)Lavori di realizzazione di una nuova strada in Bari - Palese tra il Lungomare Ugo Lorusso e la Traversa Seconda di Strada Pizzillo – 2025 - € 1.000.000,00.23)Completamento rimozione impianti filoviari – 2025 - € 1.000.000,00.24)Riqualificazione aree verdi del Parco del Castello site sul Lungomare De Tullio – 2025 - € 700.000,00.25)Lavori di riqualificazione dello slargo ubicato in corso Alcide De Gasperi tra i civici 379 e 381 – 2025 - € 300.000,00.26)CANALE VALENZANO: lavori di mitigazione del rischio idraulico dell'alveo nel tratto compreso tra via Amendola e la ferrovia Bari-Locorotondo e realizzazione opera di scavalco – 2025 - incremento da 6.013.984,47 € a 7.000.000,00 €.27)rifacimento manto erboso sintetico del campo di calcio Gioacchino Lovero a Palese anticipo dal 2026 al 2025 - € 850.000,00.28)lavori di realizzazione del manto in erba sportivo Capocasale - San Girolamo - anticipo dal 2026 al 2025 - € 850.000,00.29)rifacimento manto erboso sintetico del campo di calcio dello Stadio della Vittoria – 2025/2027 - € 850.000,00.Prima dell’approvazione del Piano sono stati approvati una serie di ordini del giorno sottoscritti dai consiglieri comunali.- Riqualificazione via vaccarella, nel tratto ricompresi tra l’ospedale Di Venere e via Gaetano Marchitelli, in modo da massimizzare il numero degli stalli conseguibili nello spazio pubblico disponibili.- Pronta realizzazione degli interventi manutentivi dei prospetti esterni di Palazzo di città.- Realizzazione dell’Arteria di penetrazione asse N/S ad ovest Carbonara, Santa Rita compreso il secondo stralcio funzionale e non solo il primo.- Nuova approvazione da parte della Giunta dello studio di fattibilità con la apposita delibera di consiglio comunale per dichiarare la pubblica utilità dell’area destinata a “parcheggio a raso nell’area prospiciente il vico Traversa a Santo Spirito nei pressi della caserma dei carabinieri.- Prosecuzione lavori lungomare Santo Spirito nel tratto dalla Torre della Finanza al bar Qui si gode.- Approvazione studio di fattibilità dell’opera “lavori di riqualificazione corso Vittorio Emanuele a Palese, in prolungamento di via Donatori del sangue in direzione vico IX Garibaldi, con realizzazione di area a parcheggio.