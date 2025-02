Allerta meteo in Puglia: piogge e temporali dal 26 febbraio 2025

BARI - Dalle ore 08:00 del 26 febbraio 2025 e per le successive 16 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale. I quantitativi cumulati saranno deboli o puntualmente moderati. Sul resto del territorio regionale si prevedono piogge sparse, con accumuli generalmente deboli.

Inoltre, è stata diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali sulla Puglia Centrale Adriatica e sulla Puglia Centrale Bradanica. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni nelle condizioni meteorologiche.