Bari, in pubblicazione concorso straordinario per 30 nuove licenze taxi. Petruzzelli: "Migliorare offerta e qualità del servizio"

BARI - È in pubblicazione sul portale del Comune di Bari (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso/Altri avvisi), il concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di 30 nuove licenze taxi da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal bando.Le istanze si potranno inoltrare a partire da domani sulla piattaforma www.autorizzo.com . Le nuove licenze, il cui contributo da versare è fissato nella misura di 55mila euro, saranno suddivise in due tipologie:- - 10 destinate in maniera permanente a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità; svolgeranno anche il servizio previsto per le tipologie ordinarie nel rispetto dei criteri della turnazione stabilita dall’amministrazione;- - 20 vincolate all’impegno a svolgere, per 5 anni dalla data di assegnazione, il servizio negli orari individuati dall’amministrazione, in particolare durante gli istituendi turni notturni presso l’aeroporto nei periodi dell’anno indicati dal Comune.Attualmente nella città di Bari sono attive 150 licenze taxi: la densità di 4,74 licenze ogni 10mila abitanti si colloca al di sotto della media dei Comuni con popolazione tra 250 e 500 mila abitanti, che risulta di 11 licenze per 10mila abitanti. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un crescente aumento della domanda: l’obiettivo del concorso straordinario è dunque potenziare l’offerta del servizio taxi, soprattutto in aeroporto negli orari serali e notturni e nei periodi di maggiore afflusso turistico. L’amministrazione punta anche a soddisfare l’esigenza di mobilità in favore delle persone con disabilità, offrendo veicoli attrezzati al trasporto di carrozzine e ausili speciali. Il concorso recepisce le indicazioni del Legislatore nazionale, che autorizza i Comuni capoluogo o sede di aeroporto a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate: condizione obbligatoria per il posizionamento in graduatoria sarà l’utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni.I proventi derivanti dal rilascio delle nuove licenze confluiranno in un fondo costituito presso il Comune di Bari e saranno successivamente assegnati in modo proporzionale ai soggetti titolari di licenza alla data di pubblicazione del bando.Per partecipare al concorso bisogna essere in possesso di precisi requisiti: i candidati non possono essere titolari di altra licenza taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciati dal Comune di Bari o da altri Comuni, e non possono avere trasferito una precedente licenza o autorizzazione NCC nei cinque anni precedenti al bando.L’amministrazione effettuerà controlli su strada sulla coincidenza della tipologia di licenza assegnata e l’effettivo servizio svolto: qualora dovessero verificarsi delle discordanze, si procederà con il ritiro immediato della licenza.Il concorso si articolerà in una prova orale, con contestuale verifica della conoscenza della lingua inglese. Come previsto dal “Regolamento Comunale servizio taxi”, la prova d’esame verterà sulle seguenti materie: regolamento comunale servizio Taxi, elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune di Bari, disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea, conoscenza di base delle applicazioni innovative ICT, conoscenza della lingua inglese di livello almeno A2 del quadro europeo. Al voto finale, si aggiungerà il punteggio dei titoli, come anzianità di servizio e di iscrizione al ruolo di conducenti, figli a carico, titoli di studio e certificazione delle lingue straniere. La graduatoria approvata rimarrà valida per un periodo di tre anni. Le nuove licenze taxi non potranno essere trasferite per almeno cinque anni, a meno che il titolare non abbia raggiunto il sessantesimo anno d’età o sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.“Dopo la doppia guida e l’apertura dei turni, questo concorso vuole ulteriormente migliorare la qualità, la disponibilità e l’accessibilità del servizio, a vantaggio degli utenti e dei lavoratori - spiega l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue Economy Pietro Petruzzelli -. Vogliamo rispondere alla crescita esponenziale della domanda, legata all’aumento di turisti che ha visto lo scorso anno Bari superare i due milioni di presenze, attestandosi come seconda città in Puglia per numero di presenze e prima per tasso di crescita. Le previsioni confermano questa tendenza nei prossimi anni, ecco perché abbiamo pensato al concorso e abbiamo anche ipotizzato di investire una parte dei ricavi della tassa di soggiorno per potenziare e rendere più sicuro il servizio taxi, per la serenità dei tassisti e dei cittadini che ne fruiscono. Oggi siamo doppiamente soddisfatti, perché offriremo un servizio all’utenza ancora più inclusivo, grazie a 10 mezzi dedicati al trasporto delle persone con disabilità, e internazionale, con una selezione degli operatori che comprenderà l’esame in lingua inglese. Creare 30 nuovi posti di lavoro, poi, non può che renderci ulteriormente felici. I progetti dell’amministrazione non si fermano qui: stiamo valutando la possibilità di istituire il taxi collettivo soprattutto in orario serale e notturno, per andare incontro alle esigenze di sicurezza di chi frequenta e attraversa Bari di notte”.Il bando è disponibile sul sito internet del Comune di Bari . Gli interessati potranno presentare istanza dalla pubblicazione dell’avviso entro le ore 23,59 del 27/03/2025.L’istanza di partecipazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente la piattaforma www.autorizzo.com a partire da domani, mercoledì 26 febbraio 2025.