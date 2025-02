Bari, arrestati due uomini con pistola rubata: in carcere per detenzione illegale di arma da guerra

BARI - Idel Comando Provinciale dihanno arrestato indue uomini per

I fermati: un pregiudicato e un incensurato

Gli arrestati sono:

S.N., 46 anni , con precedenti di polizia.

, con precedenti di polizia. L.D., 40 anni, incensurato.

Il controllo e la scoperta dell'arma

Nel primo pomeriggio di sabato 22 febbraio, mentre transitavano in via F. Zippitelli a Bari, i militari hanno deciso di fermare un furgone con a bordo i due uomini. Dopo aver effettuato una perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto, nel vano portaoggetti centrale, una pistola semiautomatica Beretta cal. 9×19 con caricatore inserito contenente 11 cartucce e un colpo in canna.

Si tratta della stessa tipologia di arma in dotazione alle Forze di Polizia.

L’arma era stata rubata nel 2020 a un agente di polizia

Attraverso accertamenti successivi, i militari hanno scoperto che la pistola era stata rubata nel settembre 2020 in provincia di Lecce, durante un furto nell’abitazione di un appartenente alle Forze dell’Ordine.

Misure cautelari: entrambi in carcere

La Procura della Repubblica di Bari, condividendo il quadro indiziario raccolto dai Carabinieri, ha richiesto l’emissione di misura cautelare in carcere per entrambi gli indagati. Il GIP del Tribunale di Bari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Bari.

Indagini ancora in corso

L’indagine si trova nella fase preliminare e la colpevolezza dei due arrestati dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno contraddittorio tra le parti.