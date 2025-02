Bari: disposti servizi nelle ore serali lungo le zone della movida

BARI - Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio ad “Alto impatto”, concordati in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Bari, ieri sera nel quartiere Umbertino è stata effettuata un’attività di controllo attraverso l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.I controlli sono stati espletati con l’ausilio di personale della Polizia Scientifica, della Polizia Amministrativa e con l’impiego di Unità Cinofile: 106 persone sono state sottoposte a controllo e, tra queste, 24 sono risultate gravate da precedenti di polizia. Sono stati identificati 19 cittadini stranieri.Un posto di controllo è stato effettuato nei pressi delle zone della movida, dove sono stati fermati 33 veicoli ed elevate 3 sanzioni per infrazioni al codice della strada.Verifiche di carattere amministrativo sono state effettuate presso un centro di scommesse sportive ed un circolo ricreativo, che sono risultati in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.