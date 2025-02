Taranto, rigenerazione dei 'Giardini De Curtis': via libera della giunta all'accordo civico

TARANTO - Il sostegno e la valorizzazione delle iniziative civiche che contribuiscono al benessere della comunità e alla rigenerazione urbana rappresentano una delle priorità dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. La riprova si è avuta nella giornata di ieri con l’approvazione della delibera con cui la Giunta dà via libera alla sottoscrizione del cosiddetto "Accordo Civico", un documento che costituisce e regola rapporti di collaborazione fra l'Amministrazione e la comunità attiva che si prende cura di un’area urbana allo scopo di renderla fruibile alla cittadinanza. Il tutto sulla scorta di quanto si evince dal "Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni della città di Taranto" che prevede forme di gestione collettiva civica, basate sull'iniziativa spontanea di cittadini che, riconoscendosi nei principi di solidarietà, sussidiarietà e uguaglianza, diano vita a buone pratiche. - Il sostegno e la valorizzazione delle iniziative civiche che contribuiscono al benessere della comunità e alla rigenerazione urbana rappresentano una delle priorità dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. La riprova si è avuta nella giornata di ieri con l’approvazione della delibera con cui la Giunta dà via libera alla sottoscrizione del cosiddetto "Accordo Civico", un documento che costituisce e regola rapporti di collaborazione fra l'Amministrazione e la comunità attiva che si prende cura di un’area urbana allo scopo di renderla fruibile alla cittadinanza. Il tutto sulla scorta di quanto si evince dal "Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni della città di Taranto" che prevede forme di gestione collettiva civica, basate sull'iniziativa spontanea di cittadini che, riconoscendosi nei principi di solidarietà, sussidiarietà e uguaglianza, diano vita a buone pratiche.





Un esempio concreto è rappresentato dai "Giardini de Curtis", dove la comunità "Gli Angeli della Pinetina", con risorse proprie, ha trasformato uno spazio recintato e abbandonato in un'area attrezzata per lo sgambamento cani (dog-park Kenshin) e in uno spazio di scambio relazionale e culturale, realizzando anche una piccola biblioteca di quartiere (book crossing).





Ed è stato proprio sulla base dei principi enunciati dal Regolamento che "Gli Angeli della Pinetina" hanno proposto la sottoscrizione dell’Accordo civico allo scopo di ricevere il riconoscimento pubblico, di consolidare le attività a cui ha dato vita e formalizzare gli impegni già autonomamente assunti. Il documento passato al vaglio della Giunta comunale su proposta illustrata dall’assessore al Patrimonio, Marcello Murgia, include la carta di Autogoverno e il Regolamento di gestione, documenti essenziali che formalizzano le modalità di gestione e organizzazione del gruppo in relazione alle attività svolte e alla fruizione collettiva del bene comune senza scopo di lucro.





"Desidero sottolineare che il Regolamento dei beni comuni non deve essere solo un pezzo di carta, - ha dichiarato l’assessore Murgia a commento dell’approvazione della delibera- ma deve essere inteso come una vera sfida. Infatti, l’obiettivo è di renderlo applicabile alle diverse istanze che raccogliamo in città e nelle periferie. Possiamo raggiungere questo scopo pubblicizzando nuove opportunità normative che, come l’Accordo Civico, vedono il Comune di Taranto sempre più aperto a patti di collaborazione civica".