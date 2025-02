Bari e Lecce unite sul palco del Festival di Sanremo 2025: Serena Brancale e Alessandra Amoroso incantano nella serata cover ma sono fuori dalla top 10

SANREMO - Un duetto tutto pugliese ha acceso il palco dell’Ariston nella serata cover del Festival di Sanremo 2025. Serena Brancale e Alessandra Amoroso hanno regalato al pubblico un'interpretazione intensa e emozionante di If I Ain’t Got You di Alicia Keys, ricevendo applausi scroscianti e il plauso della critica.

L’esibizione ha lasciato senza parole la platea, confermando il talento e la potenza vocale delle due artiste, che hanno saputo fondere le loro voci in un’armonia perfetta. Sui social l’entusiasmo è esploso immediatamente: fan e spettatori hanno elogiato la performance, definendola una delle più belle della serata.

Nonostante il grande successo e il consenso della sala stampa, con grande sorpresa la coppia Brancale-Amoroso non è riuscita a entrare nella top 10 della serata. Una decisione che ha lasciato perplessi molti appassionati e addetti ai lavori, ma che non scalfisce il valore di una performance che resterà nei cuori degli spettatori.

Intanto, l’ultima serata del Festival si avvicina e Serena Brancale si prepara a chiudere la sua esperienza sanremese con la sua canzone Anema e Core. Per lei, Sanremo è già un successo, e la sua avventura sul palco dell’Ariston è destinata a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.