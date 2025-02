Taranto, concerto 'Tra demoni e romantici' dell'Orchestra Magna Grecia al Teatro Orfeo

TARANTO - Mercoledì 19 febbraio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, per la Stagione Eventi musicali 2024/2025, in programma il concerto "Tra demoni e romantici: Rachmaninov/Paganini", con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò e il pianista Emanuil Ivanov. - Mercoledì 19 febbraio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, per la Stagione Eventi musicali 2024/2025, in programma il concerto "Tra demoni e romantici: Rachmaninov/Paganini", con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò e il pianista Emanuil Ivanov.





«"Tra demoni e romantici" – assicura il Maestro Gianluca Marcianò – è un programma meraviglioso, musica a dir poco sublime: "Romeo e Giulietta", la suite della "Bella addormentata" di Čajkovskij, le variazioni sul tema di Paganini curato da Rachmaninov, eseguite magistralmente da Emanuil Ivanov; titoli che assicurano un carico di emozione e passione; con grandissime frasi e una musica entrata nei cuori del pubblico di tutto il mondo: temi riconoscibili, tanto nelle variazioni sul tema di Paganini, quanto nella "Bella addormentata" e nell’ouverture di "Romeo e Giulietta": credo di poter dire che il programma "Tra demoni e romantici" rientri a pieno titolo fra gli eventi imperdibili della Stagione 2024/25 magistralmente realizzata dall’Orchestra della Magna Grecia».





Poltronissima: 35euro; Platea e Prima galleria: 25euro; Seconda galleria: 15euro; Terza galleria: 10euro. Biglietti su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935).





La Stagione Eventi musicali 2024/2025, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, a cura dell’Orchestra Magna Grecia, del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, è realizzata in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, Programma Sviluppo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Baux Cucine, Varvaglione Vini.





Nato nel 1998 in Bulgaria, il pianista Emanuil Ivanov ha studiato con Galina Daskalova e con Atanas Kurtev. Vincitore assoluto della 62° edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, negli anni passati ha vinto numerosi concorsi quali il Vivapiano, Scriabin-Rachmaninoff, Viktor Merzhanov, Pavel Serebryakov, Liszt-Bartók, Young virtuosos e Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti a Bucarest, il secondo premio al Concorso Chopin di San Pietroburgo e il secondo premio al Concorso Casagrande, dove ha conquistato anche il Premio del pubblico.





Nel 2021 ha debuttato sul palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano. Il concerto è stato registrato live e lo streaming del recital è stato visualizzato più di 150.000 volte già dalla prima settimana online. Fra gli altri impegni del giovane pianista, recital e in veste di solista con orchestra nei centri musicali più importanti in Europa e Asia: Londra, Monaco di Baviera, Milano, Roma, Vienna, San Pietroburgo, Sofia, Hong Kong, Tokyo, Beijing, e in molte altre capitali.





Prossimo appuntamento: Sabato 8 marzo, alle 21.00, Teatro Orfeo di Taranto: "Torneremo ancora – Concerto mistico per Franco Battiato" con Simone Cristicchi e Amara, Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Poltronissima: 66euro; Platea e Prima galleria: 49,50euro; Seconda galleria: 38,50euro; Terza galleria: 27,50euro. Biglietti su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (3929199935).