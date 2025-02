Cybersicurezza: nessuna compromissione di dati. Sito istituzionale operativo dopo l’attacco

BARI - Nella mattinata del 25 febbraio, il sito istituzionale della Regione Puglia è stato oggetto di un attacco informatico di tipo DDoS, che ne ha causato temporaneamente l’irraggiungibilità.La Regione, attraverso il proprio CSIRT (Computer Security Incident Response Team) e in coordinamento con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), ha attivato immediatamente tutte le contromisure necessarie per contrastare l’attacco e ripristinare la piena operatività dei servizi.Il Dipartimento per la Transizione Digitale di Regione Puglia comunica che l’attacco non ha compromesso in alcun modo la sicurezza, la riservatezza o l’integrità dei dati presenti sul sito istituzionale.