Bari, maxi sequestro di marijuana: bloccati 610 chili di sostanza illecita

BARI - Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari e della Compagnia di Monopoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 610 chili di marijuana. L'operazione ha coinvolto due persone, attualmente indagate per la vendita illecita di sostanze stupefacenti.

Dalle indagini è emerso che la vendita di cannabis avveniva in maniera irregolare, con modalità e finalità in aperto contrasto con la normativa di settore e con la legge. In particolare, la produzione di canapa sativa non era destinata a una filiera industriale conforme alla normativa vigente, che ne consente l'uso per la produzione di alimenti, cosmetici, materiali organici o semilavorati artigianali. Al contrario, la sostanza veniva confezionata in bustine di plastica contenenti piccole quantità di prodotto e venduta direttamente a privati.

La vendita avveniva anche tramite un sito web gestito direttamente dai coltivatori, attraverso il quale venivano sponsorizzate confezioni di cannabis di diversa qualità, con quantitativi variabili tra i 3 e i 100 grammi. Il portale permetteva l'acquisto mediante modalità di e-commerce, con la classica procedura di inserimento nel carrello, pagamento e spedizione all'indirizzo richiesto.