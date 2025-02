Bari, tentata truffa a un parroco: falso tecnico chiede soldi per un errore di bonifico

BARI - Un parroco ha ricevuto una telefonata sospetta da un presunto tecnico comunale, che gli chiedeva di restituire 2.500 euro per un errore avvenuto durante l’esecuzione di un bonifico da 37mila euro, relativo a un finanziamento comunale.

Insospettito, il sacerdote si è rivolto all’assessore alla Vivibilità urbana, Carla Palone, la quale, mentre era in corso il Consiglio comunale sul Piano triennale delle opere pubbliche, ha avviato immediatamente le verifiche.

Gli accertamenti hanno confermato che si trattava di una tentata truffa: il Comune non aveva effettuato alcun bonifico alla parrocchia. Il denaro, secondo il piano dei truffatori, avrebbe dovuto essere consegnato a un incaricato che si sarebbe presentato di persona in chiesa per ritirarlo.

Il parroco ha denunciato l’accaduto alle Forze dell’Ordine, che ora stanno indagando per individuare i responsabili.