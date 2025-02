Bitonto, 14enne aggredito da un branco vicino alla stazione

BITONTO - Un ragazzo di 14 anni è stato brutalmente aggredito la sera del 22 febbraio a Bitonto, nei pressi della stazione della Ferrotranviaria, in via Durazzo. L’attacco è avvenuto per mano di un branco di coetanei, che lo hanno colpito violentemente dopo una serie di insulti.

La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari, dove i medici gli hanno diagnosticato fratture nasali e un trauma facciale. Secondo le prime ricostruzioni, non sembrano esserci motivi concreti all’origine del pestaggio, che appare come un atto di violenza gratuita.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.