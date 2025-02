Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva neurologica

ROMA - Zdenek Zeman, ex allenatore di squadre di prestigio come Roma, Lazio e Pescara, è attualmente ricoverato in terapia intensiva neurologica presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il tecnico boemo, di 77 anni, è stato trasportato in ospedale questa mattina in codice rosso e si trova nella stroke unit, un'area dedicata al trattamento di ischemie cerebrali, non lontano dalla stanza di Papa Francesco.

Le condizioni di salute

Fonti ospedaliere riportano che Zeman è "vigile e collaborante". Tuttavia, il ricovero è avvenuto a seguito di una forte influenza che lo ha colpito negli ultimi giorni. Nei momenti precedenti al ricovero, l’ex tecnico ha mostrato difficoltà ad articolare le parole, condizione nota come disartria, e ha accusato debolezza all'arto inferiore destro, un quadro clinico che ha preoccupato la sua famiglia e ha portato alla decisione di portarlo in ospedale.

Storia medica recente

Nel corso dell'ultimo anno, Zeman ha affrontato diversi problemi di salute. Dopo aver avuto complicazioni legate al cuore, ad ottobre aveva già subito un ricovero per un'ischemia. L'ospedale ha confermato che il paziente sta ricevendo terapia antiaggregante e anticoagulante. Al momento, le sue condizioni cliniche sono stabili, sebbene rimanga in prognosi riservata. I medici prevedono di monitorare costantemente i parametri vitali e di sottoporre Zeman a controlli cardiologici e neuroradiologici nei prossimi giorni.

Un’icona del calcio

Zdenek Zeman è una figura storica nel mondo del calcio italiano, conosciuto per il suo stile di gioco offensivo e il suo approccio innovativo. Ha allenato alcune delle squadre più iconiche della Serie A e il suo nome è spesso associato a una filosofia di calcio spettacolare che ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico.

Tutti sperano in una pronta guarigione per Zeman, mentre la comunità calcistica si unisce nel sostegno per uno dei suoi allenatori più amati.