Baustelle, il nuovo tour arriva a Locorotondo

Ancora un grande nome per la programmazione del Locus in Masseria Ferragnano a Locorotondo, dove il 10 agosto si esibiranno i BAUSTELLE con “El Galactico Tour”, che si allinea alla perfezione nella galassia del Locus festival 2025 con il claim di quest’anno “sounds like stars”.

I Biglietti per il concerto di BAUSTELLE sono in vendita da martedì 4 febbraio alle ore 14:00, sulle piattaforme Ticketone, Vivaticket, e Dice.

L'album "El Galactico" esce il 4 aprile, già anticipato dalla canzone "Spogliami". Il cantante la descrive come una canzone «che parla del desiderio di essere altro rispetto a ciò che si è o si è diventati. È questo un sentimento che ha sempre albergato in molti testi delle nostre canzoni, ed è il sentimento che in fin dei conti ha provocato la nostra nascita come band tanti anni fa: ci siamo formati perché volevamo essere diversi da tutto il resto, diversi dal mondo» …

«Questo senso di disgusto, di volontà di spoliazione contenuto nelle parole della canzone lo provo io anche in questo momento, rinnovato e rinvigorito dal momento storico critico che stiamo attraversando. Volevo trasmettere un senso di purificazione dal contaminato, una voglia di rottura di catene e di liberazione dalle tossine: ogni ascoltatore sarà libero di cantare queste parole a modo suo e dare una forma e un volto alla propria personale oppressione».

Con già diversi grandi nomi annunciati, Il Locus festival si conferma come uno dei più importanti ed attesi eventi musicali dell’estate in Italia.

Oltre ai BAUSTELLE, sono già in vendita i biglietti di tour lancio con tre date a Milano, Bologna e Roma per gli australiani GLASS BEAMS, mentre per il festival in Puglia abbiamo NILE RODGERS & CHIC a Bari, il nuovo tour di DIODATO al Foro Boario di Ostuni, mentre a Locorotondo: MOGWAI dalla scozia, THE FEARLESS FLYERS dagli Usa, e gli AFTERHOURS. Gli annunci continuano già nei prossimi giorni