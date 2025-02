Bitonto, progetto “Impariamo a mangiare sano”: al via i laboratori con i genitori

BITONTO - Sono partiti, a Bitonto, gli incontri con le famiglie dei piccoli partecipanti al progetto “Impariamo a mangiare sano”, una delle novità della seconda edizione partita a novembre. I classici appuntamenti con i bambini, infatti, quest’anno sono affiancati da diversi appuntamenti dedicati a insegnanti e genitori, per approfondire, insieme, i temi trattati e rafforzare il ruolo educativo della famiglia nella promozione di sane abitudini alimentari già nell'età infantile, poiché una dieta equilibrata può aiutare a prevenire malattie future come obesità e malnutrizione.Numerosi i partecipanti ai primi laboratori per genitori, legati al primo laboratorio dedicato all’uva e alla vendemmia. Laboratorio che, per i bambini, si è tenuto tra novembre e dicembre.«È un aspetto innovativo di un progetto che abbiamo fortemente voluto per una seconda edizione e che ha goduto del supporto della condivisione della Regione Puglia - sottolinea Francesco Brandi, assessore all’Agricoltura - Penso sia evidente che, senza un'alleanza con le famiglie, qualsiasi intervento formativo su alimentazione e, in generale, su temi riguardanti stile di vita, dieta, sarebbe completamente inutile. Noto con piacere che c’è grande condivisione e partecipazione e questo mi fa ben sperare. Il risultato che ci attendiamo è una collaborazione sempre più ampia tra tutti i soggetti del territorio. Una collaborazione che sia anche utile per valorizzare al meglio i prodotti della nostra terra e il lavoro degli agricoltori».Frutto di una collaborazione tra Regione Puglia e Comune di Bitonto e Masseria Lama Balice, il progetto, partito a novembre, coinvolge quest’anno 630 alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie di Bitonto, Palombaio e Mariotto. Il secondo laboratorio si terrà nei prossimi giorni e permetterà ai piccoli partecipanti di apprendere cosa è e come funziona un orto sinergico, attraverso un percorso dedicato alla coltivazione naturale e alle tecniche dell’agricoltura sinergica, sperimentando la preparazione del terreno e la raccolta degli ortaggi.A seguire, l’appuntamento con l’ambiente. I ragazzi esploreranno Lama Balice, con passeggiate didattiche per conoscere la biodiversità locale e raccogliere piante aromatiche e alimentari. L’ultimo appuntamento, a marzo, sarà dedicato ai cereali e alle farine, elementi cardine nella dieta mediterranea.