Tragedia a Molfetta: si valuta l'autopsia sulla salma di Davide Farinola

MOLFETTA - Nelle prossime ore si stabilirà se dovrà essere effettuata l’autopsia sulla salma di Davide Farinola, il 16enne tragicamente scomparso venerdì sera in un incidente stradale avvenuto a Molfetta.

La giovane vittima era in sella a uno scooter, guidato da un suo coetaneo che versa ancora in gravi condizioni, quando il mezzo si è schiantato contro una Peugeot 206 condotta da un 19enne. Quest'ultimo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Sul giovane automobilista sono stati eseguiti gli esami tossicologici e alcolemici.

Da segnalare che il 19enne, neopatentato, si è immediatamente fermato per prestare soccorso ai due ragazzi ed è stato lui a chiamare il 118.

Il corpo del 16enne si trova attualmente presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, in attesa della decisione del magistrato se procedere o meno con l’esame medico-legale. Successivamente, la salma sarà restituita alla famiglia per i funerali.