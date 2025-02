Brindisi, stabilizzazione dei soccorritori del 118: un risultato storico e nuove prospettive

BRINDISI - In queste settimane, l'attenzione si concentra sulla piena stabilizzazione dei soccorritori e degli autisti soccorritori del 118. - In queste settimane, l'attenzione si concentra sulla piena stabilizzazione dei soccorritori e degli autisti soccorritori del 118.





La proposta di internalizzazione di queste figure professionali, che molti potrebbero aver dimenticato, è stata una battaglia portata avanti da Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, nel 2020. Questa lotta si è conclusa con successo grazie alla delibera n. 1861 dell’ASL di Brindisi, che ha affidato il servizio di trasporto pazienti a Sanitaservice, consentendo l'internalizzazione dei volontari del terzo settore come dipendenti a tempo indeterminato. Si tratta di un risultato storico che porta la firma del Consigliere del Presidente Emiliano, il quale si è battuto per portare in provincia di Brindisi un modello già deliberato nella ASL di Foggia.





Gioia ricorda ancora le critiche a lui rivolte che parlavano di mere promesse elettorali. Tuttavia, esprime rammarico per il fatto che, dopo quattro anni, non sia stata ancora garantita la piena stabilità economica per questi lavoratori. Con determinazione, il Consigliere torna a focalizzarsi su questa questione, che è diventata parte integrante della sua missione politica.





"La ASL di Brindisi ha fatto bene a richiedere alla Regione un impiego a tempo pieno per questi professionisti" ha dichiarato Gioia "Sono fiducioso che tale obiettivo possa essere raggiunto, poiché la soluzione del full time non solo aumenterebbe le ore disponibili per il 118, ma migliorerebbe anche la qualità del servizio, garantendo un giusto riconoscimento per il lavoro svolto e una maggiore sicurezza ed efficienza nei confronti dei pazienti".





In attesa di una risposta da parte della Regione, Gioia sottolinea l'importanza di considerare un aumento del contratto pieno per questi lavoratori nei prossimi quattro mesi.





"Questa misura contribuirebbe a evitare l'utilizzo di lavoro straordinario e a ottimizzare il servizio" ha aggiunto "L'idea di assumere lavoratori a tempo determinato per un periodo limitato non risolverebbe il problema e potrebbe generare insoddisfazione tra i lavoratori storici, che legittimamente attendono un contratto a tempo pieno".





Una volta risolta la situazione attuale, Gioia propone di bandire un concorso per assumere personale a tempo indeterminato per le posizioni ancora vacanti. "Questa è l'unica soluzione per garantire un sistema sanitario di emergenza efficace, che offra serenità ai dipendenti. Un lavoratore sereno svolge certamente meglio il proprio compito, a beneficio dei pazienti".