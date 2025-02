Carnevale di Galatone 2025, un’edizione speciale nel ricordo di Andrea Papa e Giuseppe Lega

GALATONE (LE) - Il Carnevale di Galatone 2025 sarà un’edizione speciale dedicata al ricordo di Andrea Papa e Giuseppe Lega, due giovani che hanno lasciato un segno nella nostra comunità. Da quest’anno, il Comitato Carnevale Galatonese porta il nome di Andrea Papa, mentre un riconoscimento speciale sarà dedicato alla passione per la luce e il colore di Giuseppe Lega. - Il Carnevale di Galatone 2025 sarà un’edizione speciale dedicata al ricordo di Andrea Papa e Giuseppe Lega, due giovani che hanno lasciato un segno nella nostra comunità. Da quest’anno, il Comitato Carnevale Galatonese porta il nome di Andrea Papa, mentre un riconoscimento speciale sarà dedicato alla passione per la luce e il colore di Giuseppe Lega.





L’edizione 2025 vedrà due grandi appuntamenti imperdibili: il corteo carnevalesco del 3 marzo e la Serata della Pentolaccia dell’8 marzo.





Lunedì 3 marzo - Il grande corteo del Carnevale





Galatone si trasformerà in un’esplosione di colori, musica e spettacolo! Dalle prime ore del pomeriggio, il tradizionale corteo carnevalesco attraverserà le vie del centro con scuole in maschera, gruppi coreografici e carri allegorici provenienti da tutta la provincia di Lecce.

Il gran finale si terrà in Piazza San Sebastiano, dove i partecipanti si esibiranno davanti a una giuria di esperti. Verranno premiati i costumi più originali, le coreografie più coinvolgenti e i carri più spettacolari. Inoltre, verrà assegnato un riconoscimento speciale in memoria di Giuseppe Lega, dedicato al gruppo che saprà creare il miglior connubio tra musica, luci e colori.

Per chi non potrà partecipare di persona, l’evento sarà trasmesso in diretta TV su Teleregione, canale 77, per permettere a tutti di vivere l’atmosfera del Carnevale da casa.





Venerdì 8 marzo - Serata della Pentolaccia con i Kawabonga





L’allegria del Carnevale continuerà venerdì 8 marzo con la Serata della Pentolaccia, sempre in Piazza San Sebastiano. Una serata di festa e divertimento che culminerà con l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria di Carnevale.

Protagonisti assoluti della serata saranno i Kawabonga, il party più travolgente in circolazione! Un evento a 360°, dove il pubblico è parte della festa, tra remix esplosivi, mashup di ogni genere musicale e scenografie spettacolari. Fiamme, coriandoli, gonfiabili, palloni e tanto altro renderanno la serata un’esperienza indimenticabile!

Ad arricchire l’evento, ci saranno stand di food & drink, per gustare specialità locali e brindare insieme in un’atmosfera di pura festa.





Un Carnevale che unisce tradizione e comunità





Il Carnevale di Galatone non è solo un evento, ma un’occasione di festa e partecipazione che coinvolge tutta la città e il territorio.

Non perdete l’appuntamento con la magia del Carnevale di Galatone! Vi aspettiamo il 3 e l’8 marzo per due serate che rimarranno nei vostri cuori!