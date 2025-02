Lecce, 'The Coffee Hunter' Photo Exibition di Flavio&Frank al Chiostro dei Domenicani

LECCE - Grazie al format "Guarda in Camera", per il terzo anno il Chiostro dei Domenicani di Lecce apre le porte del suo hotel e lo fa non metaforicamente, ma trasformando temporaneamente spazi di ospitalità in luoghi espositivi accessibili al pubblico. - Grazie al format "Guarda in Camera", per il terzo anno il Chiostro dei Domenicani di Lecce apre le porte del suo hotel e lo fa non metaforicamente, ma trasformando temporaneamente spazi di ospitalità in luoghi espositivi accessibili al pubblico.





Con l’opening di venerdì 28 febbraio alle ore 18.30, in cinque delle diciotto camere dell’albergo e nel suo maestoso corridoio centrale, sarà presentata la mostra "The Coffee Hunter", realizzata dai fotografi Flavio&Frank, frutto del loro viaggio in Uganda del 2019 e parte del progetto di "coffe hunting" ideato da Francesco Sanapo, coffee lover, pluripremiato campione di caffè e fondatore di Ditta Artigianale, torrefazione italiana di alta qualità con sedi a Firenze e a Milano. Tra gli obiettivi del reportage, il principale è sensibilizzare il consumatore, mostrando il mondo che c’è dietro una tazzina, per far comprendere l’importanza di scegliere consapevolmente.





Una collaborazione, quella tra il Chiostro e Flavio&Frank, di grande valore: la mostra, infatti, sarà presentata per la prima volta in Puglia e permetterà ai visitatori, attraverso l’intensità delle fotografie, di scoprire uno dei Paesi d’origine del caffè, mostrando i luoghi e le persone che, con il loro lavoro, contribuiscono a diffondere la cultura del buon caffè e a cui questo prezioso prodotto restituisce dignità e prospettive.





È un racconto vero, quello che hanno fatto i fratelli Sabato dell’Africa e della sua gente: mantenendo il loro stile inconfondibile, attraverso gli scatti a contadini, operai, donne riscattate dalla loro condizione emarginata, un ex ministro dell’agricoltura, e molti altri personaggi, hanno raccontato la forte componente umana dell’Uganda, facendo emergere l’autenticità di questo Paese.





Proprio per i suoi contenuti e la sua forza espressiva, il progetto – presentato in anteprima a novembre 2019 durante il Milano Coffee Festival - ha ricevuto un grande apprezzamento da parte degli addetti ai lavori e dei media. A Lecce l’allestimento di "The Coffee Hunter" sarà site specific, con soluzioni espositive inattese e oltre venti fotografie esposte di diversi formati.





La suggestione sonora del vernissage della mostra sarà a cura di Dj Vivaz; wine partner la cantina Castello Frisari.





La mostra sarà visitabile sino all’11 marzo, su prenotazione (email info@chiostrodeidomenicani.it e whatsapp 3371410988)





Chiostro dei Domenicani Via San Pietro in Lama 23 Lecce www.chiostrodeidomenicani.it





FLAVIO&FRANK, fotografi e fratelli, salentini di origine, sono da anni impegnati nella fotografia di moda e nei ritratti. Collaborando con le maggiori case editrici e i più importanti artisti della scena musicale italiana, si sono imposti nel panorama della fotografia di qualità, con un focus sui ritratti. Il viaggio alla scoperta del caffè, proposto da Francesco Sanapo, è stato da loro accolto come una sfida. Flavio&Frank sono anche ideatori e promotori di Yeast Photofestival.





INFORMAZIONI:





3° edizione GUARDA IN CAMERA

Il Chiostro dei Domenicani di Lecce presenta

"THE COFFEE HUNTER" FLAVIO&FRANK Photo Exhibition

da un progetto di Francesco Sanapo

Vernissage venerdì 28 febbraio h. 18.30 – 21.00 Visitabile fino all’11 marzo