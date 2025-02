Caso Dorval-Vazquez: la Procura Federale ha ascoltato i giocatori, attesa la decisione del giudice sportivo

BARI - La Procura Federale ha già ascoltato Mahdi Dorval e Franco Vazquez, i giocatori di Bari e Cremonese coinvolti nella presunta vicenda di insulti razzisti durante la partita di sabato scorso al San Nicola. Lo riferisce l’ANSA.

Indagine avviata dopo la denuncia del tecnico del Bari

L’inchiesta è partita dopo la denuncia del tecnico del Bari, Moreno Longo, nel post-gara terminato 1-1. Gli ispettori federali, presenti allo stadio, hanno segnalato l’episodio, portando la Procura della FIGC ad aprire immediatamente un’indagine. Oggi l’esito dell’inchiesta sarà trasmesso al giudice sportivo della Serie B, Ines Pisano, che dovrà decidere sulle eventuali sanzioni nei confronti di Vazquez.

Le parole di Longo: "Non si può far finta di niente"

Sabato, in conferenza stampa, Longo aveva raccontato l’accaduto senza mezzi termini: “Il caso Dorval? Mi dispiace enormemente per il ragazzo. Mi dispiace fare il nome di Vazquez, perché non va bene”.

Secondo il tecnico del Bari, il centrocampista della Cremonese avrebbe rivolto un grave insulto razzista al difensore biancorosso: “C’è stata una frase offensiva grave: ‘Negro di m…’. Una roba del genere non si può dire. A furia di stare zitti e mettere la polvere sotto il tappeto, non risolviamo niente. Siamo stufi, nel 2025, di dover ancora parlare di queste cose”.

Attesa per la decisione del giudice sportivo

Ora spetta al giudice sportivo valutare le prove raccolte e decidere se Vazquez dovrà affrontare una squalifica o altre sanzioni disciplinari. La vicenda ha già acceso il dibattito nel mondo del calcio, riportando al centro dell’attenzione il problema del razzismo negli stadi.