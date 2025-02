Ceglie Messapica, aggiornamento sulla situazione dei ricoveri al Centro di Riabilitazione

CEGLIE MESSAPICA (BR) – Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, chiarisce che i ricoveri presso il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica non hanno subito diminuzioni. Attualmente, il Codice 56, che dispone di 45 posti letto, è al completo, con una lista d'attesa in corso, mentre il Codice 75, con 40 posti letto, ha la capacità di ospitare altri 20 pazienti, senza alcuna attesa registrata. – Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, chiarisce che i ricoveri presso il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica non hanno subito diminuzioni. Attualmente, il Codice 56, che dispone di 45 posti letto, è al completo, con una lista d'attesa in corso, mentre il Codice 75, con 40 posti letto, ha la capacità di ospitare altri 20 pazienti, senza alcuna attesa registrata.





"È importante sottolineare che non sono stati effettuati tagli ai servizi. In questo contesto, l'Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese ha preso una decisione importante, inviando una diffida alle ASL pugliesi per garantire l'invio dei pazienti al Centro di Ceglie Messapica. È inaccettabile che le ASL considerino ricoveri in altre regioni quando ci sono posti disponibili in Puglia. Secondo il piano regionale, il numero di posti letto è fissato a 105, inclusi 20 posti letto per il Codice 28 (spinale), la cui attivazione è ora necessaria, poiché non sussistono più le motivazioni che in passato ne avevano ostacolato l'attivazione" ha dichiarato Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.





Infine, Tommaso Gioia si rivolge a coloro che intervengono sull'argomento, talvolta con prese di posizione fuori luogo: "E' inaccettabile che non venga spesa una parola per i dipendenti e i fornitori che sono stati lasciati dalla fondazione San Raffaele senza stipendi, tredicesima, TFR e pagamenti vari. È fondamentale riconoscere e garantire che questi lavoratori vengano compensati senza eccezioni; tutti abbiamo il dovere di sostenerli".